Київстар та Vodafone підвищили тарифи з 1 вересня

Мобільні оператори Київстар та Vodafone заявили про зміни у своїх тарифних планах з 1 вересня. Абонентам переглянули низку послуг та підвищили вартість деяких із них.

Тарифи Київстар з 1 вересня

Під індексацію потрапили тарифні плани Київстар з Інтернетом на максимальній швидкості. Їхні абоненти отримають ще більше гігабайтів інтернету.

Зміни зачеплять абонентів таких тарифів:

Максимальний Безлім 300,

Максимальний Безлім,

Максимальний Безлім 400 (2018),

Максимальний Безлім 400,

Максимальний безлім 2019,

Kyivstar 4G Extra+ 2018,

Smart Max.

Додаткову інформацію щодо своїх тарифів можна отримати за номером 477*9. Абоненти Київстар, яких торкнуться зміни, мали отримати СМС-повідомлення з усіма деталями за 7 днів до нововведень.

Тарифи Vodafone з 1 вересня

З 1 вересня мобільний оператор Vodafone оновить лінійку тарифів для бізнес-клієнтів. Зміни торкнуться абонентів тарифів Start, Pro і Unlim.

У компанії зазначили, що для нових абонентів протягом року користування тарифом діятиме зі знижкою у розмірі 50%. Такі умови є актуальними для всіх нових абонентів мобільного оператора, які є юридичними особами або фізичними особами-підприємцями.

Вартість яких тарифів Vodafone змінилася з 1 вересня:

Business Start — 155 грн/місяць (77,50 грн зі знижкою). Абоненти отримають 10 ГБ доступу до Інтернету (було 5 ГБ), 120 хвилин на розмови по Україні (було 100 хвилин), 120 повідомлень на номери всіх мобільних операторів (+20);

Business Pro — 200 грн/місяць (100 грн зі знижкою) за 22 ГБ трафіку замість 20 ГБ, 180 хвилин на дзвінки замість 150, 180 штук SMS по Україні замість 150;

Business Unlim — 270 грн/місяць (135 грн зі знижкою) за безлімітний доступ до Інтернету, 300 хвилин на розмови (було 250 хвилин), 300 SMS по Україні (було 250).

Раніше повідомлялося, що наприкінці серпня Київстар автоматично перевів деяких своїх абонентів на нові тарифи.