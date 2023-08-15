Vodafone представив три нові бюджетні тарифи

Vodafone пропонує своїм клієнтам підключитися до лінійки вигідних тарифів Joice. Абоненти можуть вибрати один із трьох тарифів, які найбільше відповідають їхнім потребам. Про нові тарифи мобільний оператор повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Vodafone представив три нові бюджетні тарифи: як їх підключити без зміни номеру

Тарифи лінійки Joice приваблюють своєю доступністю. Ціна тарифу Joice Start складає 180 гривень на місяць, тариф Joice Pro коштуватиме клієнтам 230 гривень на місяць, а ось тарифна плата за Joice Max складе 300 гривень на 4 тижні.

Що ж пропонує Vodafone своїм абонентам? У тариф Joice Start входять 15 ГБ інтернету, 800 хвилин на дзвінки по Україні, 10 ГБ і 100 хвилин у роумінгу та безлімітний інтернет на 38 мобільних додатків.

У тарифі Joice Pro входить вже 25 ГБ інтернету, 1200 хвилин по Україні, 10 ГБ у роумінгу та 100 хвилин, а також безліміт на 38 мобільних додатків.

У найдорожчий тариф цієї лінійки Joice Max входять 40 ГБ інтернету, 1600 хвилин на розмови по Україні, 10 ГБ і 100 хвилин у роумінгу і безліміт на 38 мобільних додатків.

Vodafone представив три нові бюджетні тарифи: як їх підключити без зміни номеру

У коментарях до публікації на Facebook у користувачів постало питання: як можна підключити один із запропонованих тарифів без зміни номера.

"Здійснити перехід без зміни номера можна в тарифи Joice Pro та Joice Мах. Тариф Joice Start та Joice Start special доступні тільки для покупки у вигляді стартового пакету", - відповіли в компанії.

Перейти на один з нових тарифів Vodafone можна на сайті мобільного оператора, або в мобільному додатку My Vodafone.

Раніше повідомлялося, навіщо Vodafone попросив деяких абонентів замінити SIM-картки.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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