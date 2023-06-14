Vodafone запустив найдешевший тариф за 65 грн: абоненти можуть підключити його до 30 червня

Компанія Vodafone запустила найдешевший тариф вартістю 65 грн. на місяць. Абоненти можуть підключити його до 30 червня.

Ціни на мобільний зв'язок в Україні не можна назвати надто високими, проте в умовах економічної кризи багатьом складно вносити щомісячну оплату за послуги. Vodafone запропонував своїм клієнтам вигідний тарифний план із 50-відсотковою знижкою.

Так, звичайна вартість пакету послуг складає 130 грн. на чотири тижні. Зі знижкою потрібно буде заплатити лише 65 грн на місяць або 780 грн на рік.

Для кого передбачена акція від Vodafone

Пропозиція доступна не всім абонентам, а лише наступним категоріям:

ФОП чи юридичні особи, які ще не використовують корпоративний зв'язок від Vodafone;

номери, які переходять із передоплати на контрактну форму обслуговування як корпоративний абонент.

Акція дозволяє підключити тариф за акційною ціною на 12 місяців. Пропозицією можна скористатися до 30 червня 2023 року включно.

У тариф входитимуть такі послуги:

безліміт у мережі Vodafone;

100 хвилин на інші номери;

100 SMS;

5+5 Гб інтернету;

Online PASS.

Online PASS передбачає безлімітний трафік на максимальній швидкості відправлення картинок та тексту у Viber, Hangouts, WhatsApp, Skype, Google Classroom, WeChat Zoom, Coursera, Всеукраїнська школа онлайн, Duolingo. Також можна здійснювати безлімітні відео- та аудіодзвінки Viber, Zoom, Skype та Skype для бізнесу, WhatsApp, Google Meet, Hangouts, WeChat, Microsoft Teams та FaceTime.

На даний момент тариф від Vodafone є найвигіднішим на ринку мобільного зв'язку. У конкурентів Київстар та lifecell немає подібних чи нижчих цінових попереджень. Що стосується Київстару, то компанія взагалі скасувала багато тарифних планів і запровадила патріотичну лінійку тарифів вартістю від 175 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Vodafone запустив послугу домашнього інтернету, який може працювати навіть за відключення електроенергії в будинку.