Е-рецепт на ліки: чи можна його отримати без смартфона

Роз'яснення дали у НСЗУ.

В Україні з 1 квітня 2023 року всі ліки, що раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, можна буде отримати за електронним рецептом. Під час дії воєнного стану він буде впроваджуватися поступово. У Національній службі здоров'я України (НСЗУ) розповіли, чи потрібно пацієнту мати смартфон для отримання електронного рецепта, інформує ZN.ua.

Е-рецепт на ліки: чи можна його отримати без смартфона
© freepik/freepik

Чи можна отримати е-рецепт на ліки без смартфона

У НСЗУ зазначили, що для отримання е-рецепта достатньо мати звичайний кнопковий мобільний телефон.

«Адже е-рецепт не є якимось складним зображенням. Це – звичайне смс-повідомлення з е-рецептом надходить на будь-який мобільний телефон, як кнопковий, так і смартфон», – йдеться у повідомленні.

Пацієнт отримує смс-повідомлення з номером е-рецепта, який потрібно назвати фармацевту в аптеці.

У НСЗУ додали, що потрібно звертати увагу на ємність пам'яті у старих телефонах, оскільки вона є обмеженою.

«Тому слід видаляти старі смс та іншу непотрібну інформацію, щоб отримувати нові смс», – пояснили у відомстві.

Як отримати е-рецепт людині, яка не користується мобільним телефоном

У випадку, якщо пацієнт не користується мобільним телефоном, лікар може роздрукувати електронний рецепт.

Він видасть пацієнту інформаційна пам’ятку, що містить усю необхідну інформацію для отримання «Доступних ліків» чи інсуліну безоплатно або з частковою доплатою.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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