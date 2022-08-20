Кабмін визначив перелік країн, в яких можна використовувати додаток "Дія"

Йдеться про безпеку персональних даних.

Кабмін визначив перелік країн, в яких можна використовувати додаток
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Кабінет Міністрів визначив перелік країн, де українці можуть використовувати додаток «Дія», а отже - безпечно передавати свої персональні дані за кордоном. Це визначено урядовою постановою № 910.

Використовувати дані з «Дії» мають право іноземні установи в державах, які дбають про захист персональних даних. До таких входять:

  • Австралія
  • Азербайджанська Республіка
  • Аргентинська Республіка
  • Буркіна-Фасо
  • Велике Герцогство Люксембург
  • Грецька Республіка
  • Грузія
  • Держава Ізраїль
  • Ірландія
  • Ісламська Республіка Мавританія
  • Італійська Республіка
  • Канада
  • Князівство Андорра
  • Князівство Ліхтенштейн
  • Князівство Монако
  • Королівство Бельгія
  • Королівство Данія
  • Королівство Іспанія
  • Королівство Марокко
  • Королівство Норвегія
  • Королівство Таїланд
  • Королівство Швеція
  • Латвійська Республіка
  • Литовська Республіка
  • Нідерланди
  • Нова Зеландія
  • Об’єднані Арабські Емірати
  • Португальська Республіка
  • Республіка Австрія
  • Республіка Албанія
  • Республіка Болгарія
  • Республіка Боснія і Герцеговина
  • Республіка Естонія
  • Республіка Ісландія
  • Республіка Кабо-Верде
  • Республіка Кіпр
  • Республіка Мальта
  • Республіка Молдова
  • Республіка Північна Македонія
  • Республіка Польща
  • Республіка Сан-Марино
  • Республіка Сенегал
  • Республіка Словенія
  • Республіка Хорватія
  • Республіка Чорногорія
  • Румунія
  • Словацька Республіка
  • Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії
  • Сполучені Штати Америки
  • Східна Республіка Уругвай
  • Туніська Республіка
  • Турецька Республіка
  • Угорщина
  • Федеративна Республіка Німеччина
  • Фінляндська Республіка
  • Французька Республіка
  • Чеська Республіка
  • Швейцарська Конфедерація

Іноземні установи зможуть отримати доступ до даних людини, яка оформляє там певну послугу.

Ця інформація передаватиметься з Єдиного державного вебпорталу електронних послуг виключно іноземним суб?єктам, які гарантують належний захист даних.

Водночас персональні дані не можуть передаватися іноземним суб?єктам з країн, визнаних Верховною Радою державою-агресором чи державою-окупантом, або з країн, що входять до митних та воєнних союзів з такими державами.

Нагадаємо, Мінцифри закликає українців долучитися до бета-тестування документів англійською та шерингу авто в «Дії».

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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