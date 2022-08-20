Кабмін визначив перелік країн, в яких можна використовувати додаток "Дія"

Використовувати дані з «Дії» мають право іноземні установи в державах, які дбають про захист персональних даних. До таких входять:

Австралія

Азербайджанська Республіка

Аргентинська Республіка

Буркіна-Фасо

Велике Герцогство Люксембург

Грецька Республіка

Грузія

Держава Ізраїль

Ірландія

Ісламська Республіка Мавританія

Італійська Республіка

Канада

Князівство Андорра

Князівство Ліхтенштейн

Князівство Монако

Королівство Бельгія

Королівство Данія

Королівство Іспанія

Королівство Марокко

Королівство Норвегія

Королівство Таїланд

Королівство Швеція

Латвійська Республіка

Литовська Республіка

Нідерланди

Нова Зеландія

Об’єднані Арабські Емірати

Португальська Республіка

Республіка Австрія

Республіка Албанія

Республіка Болгарія

Республіка Боснія і Герцеговина

Республіка Естонія

Республіка Ісландія

Республіка Кабо-Верде

Республіка Кіпр

Республіка Мальта

Республіка Молдова

Республіка Північна Македонія

Республіка Польща

Республіка Сан-Марино

Республіка Сенегал

Республіка Словенія

Республіка Хорватія

Республіка Чорногорія

Румунія

Словацька Республіка

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

Сполучені Штати Америки

Східна Республіка Уругвай

Туніська Республіка

Турецька Республіка

Угорщина

Федеративна Республіка Німеччина

Фінляндська Республіка

Французька Республіка

Чеська Республіка

Швейцарська Конфедерація

Іноземні установи зможуть отримати доступ до даних людини, яка оформляє там певну послугу.

Ця інформація передаватиметься з Єдиного державного вебпорталу електронних послуг виключно іноземним суб?єктам, які гарантують належний захист даних.

Водночас персональні дані не можуть передаватися іноземним суб?єктам з країн, визнаних Верховною Радою державою-агресором чи державою-окупантом, або з країн, що входять до митних та воєнних союзів з такими державами.