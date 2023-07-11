Українцям в країнах ЄС продовжили безкоштовний роумінг на 12 місяців

Оператори в Україні та ЄС піписали угоду.

Українцям в ЄС продовжили дзвінки в роумінгу ще на 12 місяців. Продовження угоди погодили 22 мобільні оператори в ЄС та 7 - в Україні. Про це повідомила Європейська комісія, інформує ZN.ua.

«9 липня Комісія привітала продовження на дванадцять місяців угоди з операторами, яка дозволяє переміщеним біженцям з України залишатися на зв’язку через кордони», – йдеться в повідомленні.

До того ж Єврокомісія готується до інтеграції України в роумінговий простір ЄС. У комісії нагадали, що у квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС ухвалив її пропозицію про приєднання України до правил ЄС щодо роумінгу.

«Наступним кроком для України є повне приведення свого законодавства у відповідність до законодавства ЄС, а потім ухвалення остаточного рішення Радою Європейського Союзу», – зазначає виконавчий орган Євросоюзу.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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