Біженці в ЄС отримають доступ до роумінгу за українськими тарифами

В ЄС досягли консенсусу щодо запровадження роумінгу для громадян України, що передбачає дзвінки за тарифами українських операторів. Про це повідомляєРБК-Україна з посиланням на bankier.pl.

Фото: finance.ua

Що відомо

Це питання обговорили на зустрічі міністрів, що відповідають за телекомунікації, яка відбулася 6 грудня,

Біженці з України зможуть користуватися мобільним зв'язком у країнах Європейського Союзу так само, якби вони перебували в Україні. Також і громадяни країн ЄС зможуть не платити за роумінг окремо в Україні.

Послуга «Роумінг як вдома» передбачає, що українці в Польщі та інших країнах зможуть телефонувати, писати SMS чи користуватися мобільним інтернетом зі своїх номерів Київстар, Vodafone чи інших операторів без змін сім-карт на європейські та без додаткових оплат.

«В основному є консенсус з цього приводу. Голосів проти не було. Питання стосувалися технічних умов рішень. Процедура відома в ЄС. Суть в тому, щоб включити Україну в ті самі рамки, в яких ми працюємо», — зазначив заступник державного секретаря канцелярії прем'єр-міністра Польщі Павел Левандовський.

Наразі точної дати, коли саме ЄС запровадить безплатний роумінг для України, поки не повідомляють.

Про те, що Україну мають намір включити до зони безкоштовного роумінгу ЄС, стало відомо з виступу голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн 15 вересня.