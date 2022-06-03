В ОРДЛО ограничили доступ к Viber: почему это важно

Приложение – одна из немногих возможностей связаться с людьми на оккупированных территориях, информирует ZN.ua.

В ОРДЛО ограничили доступ к Viber: почему это важно
© newsone.ua

Так называемые группировки "ДНР" и "ЛНР" с 3 июня ограничили доступ к мессенджеру Viber на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщают сепаратистские издания.

Террористы "ЛНР" заявили, что это "ответ на многократное учащение использования сервиса как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокации и нахождении нашей критической военно-гражданской инфраструктуры".

Незаконные вооруженные формирования утверждают, что с помощью программы ВСУ рассчитывают объекты, по которым затем наносят удары. Каким каким образом мессенджер можно использовать в военных целях, боевики не уточняют.

Также "постановление" о запрете мессенджера подписал глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин.

В "постановлении" говорится, что решение было принято якобы во избежание распространения информации противоправного характера, недостоверной информации гражданского и военного характера, прямых угроз от неустановленных отправителей, пропаганды насилия, информационного и психологического давления, распространения сайтов и программ, которые могут привести к утечке личных данных, мошеннических действий, раскрытию информации о геолокации пользователя через распространение вредоносного программного обеспечения или фишинговых программ, а также во избежание угрозы жизни и здоровью граждан.

Сегодня Viber является одной из немногих возможностей связи с людьми, оставшимися на оккупированных территориях. Во многих оккупированных населенных пунктах роSSийские захватчики отключили украинскую связь и пытаются перевести местных жителей на sim-карты мобильных операторов из ОРДЛО, куда невозможно позвонить с украинских номеров.


Таисия Ястремская, ZN.ua





Интересные новости
Тарифы на мобильную связь: Vodafone и lifecell объявили об их повышенииТарифы на мобильную связь: Vodafone и lifecell объявили об их повышении
Киевстар продлил украинским абонентам в Евросоюзе бесплатную услугуКиевстар продлил украинским абонентам в Евросоюзе бесплатную услугу
Киевстар закрыл популярную услугуКиевстар закрыл популярную услугу
Чего ждать от нового Apple iPhone 14 ProЧего ждать от нового Apple iPhone 14 Pro
Оккупанты "глушат" мобильную связь и интернет в Мелитополе на фоне движения военной техникиОккупанты "глушат" мобильную связь и интернет в Мелитополе на фоне движения военной техники
Блок рекламы


Похожие новости
Киевстар объяснил, почему россияне не контролируют связь на оккупированных территорияхКиевстар объяснил, почему россияне не контролируют связь на оккупированных территориях
Основные причины, почему смартфон медленно заряжаетсяОсновные причины, почему смартфон медленно заряжается
Для украинских беженцев ЕС вводит доступный и безвозмездный роуминг, - ФедоровДля украинских беженцев ЕС вводит доступный и безвозмездный роуминг, - Федоров
Хакеры пытаются получить доступ к Telegram-аккаунтам украинцевХакеры пытаются получить доступ к Telegram-аккаунтам украинцев
Украинцам предоставили бесплатный доступ к приложению для занятий спортомУкраинцам предоставили бесплатный доступ к приложению для занятий спортом
Viber дарит украинцам бесплатные минуты на разговоры с любыми операторамиViber дарит украинцам бесплатные минуты на разговоры с любыми операторами
MediaTek выпустит 6-нм платформу для доступных смартфоновMediaTek выпустит 6-нм платформу для доступных смартфонов
Киевстар ввел специальную услугу для активных пользователей ViberКиевстар ввел специальную услугу для активных пользователей Viber
Samsung Galaxy S22 Ultra будет доступен в версии с 1-Тбайт накопителем
Доступный планшет Samsung Galaxy Tab A8 (2021) получит чип Unisoc T618 и аккумулятор на 7040 мА·ч
Последние новости
Подгружаем последние новости