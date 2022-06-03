В ОРДЛО ограничили доступ к Viber: почему это важно

Так называемые группировки "ДНР" и "ЛНР" с 3 июня ограничили доступ к мессенджеру Viber на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщают сепаратистские издания.

Террористы "ЛНР" заявили, что это "ответ на многократное учащение использования сервиса как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокации и нахождении нашей критической военно-гражданской инфраструктуры".

Незаконные вооруженные формирования утверждают, что с помощью программы ВСУ рассчитывают объекты, по которым затем наносят удары. Каким каким образом мессенджер можно использовать в военных целях, боевики не уточняют.

Также "постановление" о запрете мессенджера подписал глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин.

В "постановлении" говорится, что решение было принято якобы во избежание распространения информации противоправного характера, недостоверной информации гражданского и военного характера, прямых угроз от неустановленных отправителей, пропаганды насилия, информационного и психологического давления, распространения сайтов и программ, которые могут привести к утечке личных данных, мошеннических действий, раскрытию информации о геолокации пользователя через распространение вредоносного программного обеспечения или фишинговых программ, а также во избежание угрозы жизни и здоровью граждан.

Сегодня Viber является одной из немногих возможностей связи с людьми, оставшимися на оккупированных территориях. Во многих оккупированных населенных пунктах роSSийские захватчики отключили украинскую связь и пытаются перевести местных жителей на sim-карты мобильных операторов из ОРДЛО, куда невозможно позвонить с украинских номеров.