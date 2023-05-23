Окупанти обмежують доступ населення до мобільного зв’язку на Херсонщині

Обладнання підстанцій та ретрансляційних веж демонтують.

Російські загарбники обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку у населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області. Про це поінформували у Генштабі, інформує ZN.ua .

"Окупанти демонтують обладнання підстанцій, а також ретрансляційних веж. Крім того, обмежують переміщення місцевих жителів до районів зі стійким сотовим зв’язком", — повідомили в Генштабі.

Там додали, що авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 — по зенітно-ракетних комплексах. Протягом доби було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще одну важливу ціль противника.