Окупанти обмежують доступ населення до мобільного зв’язку на Херсонщині

Обладнання підстанцій та ретрансляційних веж демонтують.

Російські загарбники обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку у населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області. Про це поінформували у Генштабі, інформує ZN.ua.

"Окупанти демонтують обладнання підстанцій, а також ретрансляційних веж. Крім того, обмежують переміщення місцевих жителів до районів зі стійким сотовим зв’язком", — повідомили в Генштабі.

Там додали, що авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 — по зенітно-ракетних комплексах. Протягом доби було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще одну важливу ціль противника.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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