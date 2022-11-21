В Україні запустили ще понад три тисячі базових станцій для підтримки зв’язку

Протягом вихідних 19 29 листопада в Україні були встановлені ще 3300 базових станцій задля підтримки зв’язку. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В Україні запустили ще понад три тисячі базових станцій для підтримки зв’язку
Фото: ubr.ua

«Запустили ще 3300 базових станцій по всій країні за вихідні. А це — сотні тисяч абонентів, у яких нарешті з‘явився мобільний зв‘язок та інтернет», — зазначив він.

Крім того, додав він, наразі вже працює 80% мобільної мережі на Одещині після того, як половина мережі області вийшла з ладу через обстріли енергетичної інфраструктури росіянами.

Загалом в Україні розташовано понад 20 тисяч базових станцій.





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