Новостей.COM ⇒
2022-11-21
В Україні запустили ще понад три тисячі базових станцій для підтримки зв’язку
Протягом вихідних 19 29 листопада в Україні були встановлені ще 3300 базових станцій задля підтримки зв’язку. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Фото: ubr.ua
«Запустили ще 3300 базових станцій по всій країні за вихідні. А це — сотні тисяч абонентів, у яких нарешті з‘явився мобільний зв‘язок та інтернет», — зазначив він.
Крім того, додав він, наразі вже працює 80% мобільної мережі на Одещині після того, як половина мережі області вийшла з ладу через обстріли енергетичної інфраструктури росіянами.
Загалом в Україні розташовано понад 20 тисяч базових станцій.