В Україні запустили ще понад три тисячі базових станцій для підтримки зв’язку

«Запустили ще 3300 базових станцій по всій країні за вихідні. А це — сотні тисяч абонентів, у яких нарешті з‘явився мобільний зв‘язок та інтернет», — зазначив він.

Крім того, додав він, наразі вже працює 80% мобільної мережі на Одещині після того, як половина мережі області вийшла з ладу через обстріли енергетичної інфраструктури росіянами.

Загалом в Україні розташовано понад 20 тисяч базових станцій.