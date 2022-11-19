Є ризик, що мережа мобільного зв’язку може перетворитися на точкове покриття – глава "Київстар"

Однак українцям не загрожує тривале зникнення зв’язку по всій державі, інформує ZN.ua.

Є ризик, що мережа мобільного зв’язку може перетворитися на точкове покриття – глава
© pixabay.com

Пошкодження енергетичної системи України внаслідок ударів російських окупантів по критичній інфраструктурі, зокрема 15 листопада, можуть призвести до часткового зникнення мобільного зв’язку на певних ділянках території держави. Про ризик виникнення точкового покриття розповів президент телекомунікаційної компанії "Київстар" Олександр Комаров у інтерв’ю НВ.

"Я вважаю, що є ризик, що мережа може перетворитися на точкове покриття – тобто такими островами буде зв’язок, а якимись островами відсутній. І це зараз ми бачимо на прикладі Києва, коли вимикають цілі райони з великою кількістю мешканців, і за декілька годин зникає мобільний і фіксований зв’язок", – заявив він.

Водночас, Комаров пояснив, що наведений приклад не означає зникнення мобільного зв’язку в усьому Києві. Йдеться про співвідношення працюючих і непрацюючих сайтів, тобто технологічних майданчиків із кількома технологіями.

"Це співвідношення працюючих і непрацюючих сайтів таке ж, як і по всій Україні – близько 30%", – зазначив глава "Київстару".


Максим Царук, ZN.ua





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