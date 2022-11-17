Оператор мобільного зв'язку не є важливим: як підключитися до національного роумінгу при збоях мережі

В Україні планові та аварійні відключення електроенергії негативно позначаються на роботі мобільного зв'язку та інтернету. У таких випадках українцям радять підключити національний роумінг та змінити мобільного оператора.

"Апостроф" публікує покрокову інструкцію підключення до національного роумінгу, інформує Апостроф.

На період війни з Росією мобільні оператори дозволили перемикатися між мережами, щоб українці могли залишатися на зв'язку.

Для того, щоб підключитися до національного роумінгу, перейшовши на іншого оператора, потрібно зайти у налаштування і вимкнути автоматичний вибір мережі.

Для операційної системи Android:

  • налаштування;
  • мобільна мережа (підключення);
  • оператор.

Для iOS:

  • параметри;
  • стільникові дані;
  • вибір мережі.

Користувачі можуть обрати серед: Kyivstar, Vodafone чи Lifecell.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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