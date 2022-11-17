Оператор мобільного зв'язку не є важливим: як підключитися до національного роумінгу при збоях мережі

В Україні планові та аварійні відключення електроенергії негативно позначаються на роботі мобільного зв'язку та інтернету. У таких випадках українцям радять підключити національний роумінг та змінити мобільного оператора.



"Апостроф" публікує покрокову інструкцію підключення до національного роумінгу, інформує Апостроф .

На період війни з Росією мобільні оператори дозволили перемикатися між мережами, щоб українці могли залишатися на зв'язку.

Для того, щоб підключитися до національного роумінгу, перейшовши на іншого оператора, потрібно зайти у налаштування і вимкнути автоматичний вибір мережі.

Для операційної системи Android:

налаштування;

мобільна мережа (підключення);

оператор.

Для iOS:

параметри;

стільникові дані;

вибір мережі.

Користувачі можуть обрати серед: Kyivstar, Vodafone чи Lifecell.