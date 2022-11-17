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2022-11-17
Оператор мобільного зв'язку не є важливим: як підключитися до національного роумінгу при збоях мережі
В Україні планові та аварійні відключення електроенергії негативно позначаються на роботі мобільного зв'язку та інтернету. У таких випадках українцям радять підключити національний роумінг та змінити мобільного оператора.
"Апостроф" публікує покрокову інструкцію підключення до національного роумінгу, інформує
На період війни з Росією мобільні оператори дозволили перемикатися між мережами, щоб українці могли залишатися на зв'язку.
Для того, щоб підключитися до національного роумінгу, перейшовши на іншого оператора, потрібно зайти у налаштування і вимкнути автоматичний вибір мережі.
Для операційної системи Android:
- налаштування;
- мобільна мережа (підключення);
- оператор.
Для iOS:
- параметри;
- стільникові дані;
- вибір мережі.
Користувачі можуть обрати серед: Kyivstar, Vodafone чи Lifecell.
Ксенія Срібнянська, Апостроф