Мобільні оператори попередили про проблеми зі зв’язком через ракетні обстріли РФ

Українські мобільні оператори — «Київстар» та «Vodafone Україна» — попередили про можливі перебої у роботі через аварійні відключення електроенергії внаслідок масованих російських ракетних ударів.

Мобільні оператори попередили про проблеми зі зв’язком через ракетні обстріли РФ
Фото: gsminfo.com.ua

«Подекуди може зникати зв’язок внаслідок обстрілів і вимкнення електроенергії. Знаємо. Будемо лагодити. Користуйтесь національним роумінгом», — повідомляється на офіційній сторінці оператора «Київстар» у Twitter.

Своєю чергою «Vodafone Україна» також попереджає про тимчасові обмеження в роботі через обстріли і нестачу живлення.

«Для подовження роботи базових станцій від акумуляторів просимо вас зменшити споживання сервісу передачі даних: вимкніть автозавантаження медіа в месенджерах, не використовуйте YouTube, або встановіть низьку якість відео, за можливості зменшіть використання мобільного інтернету», — закликає Vodafone на своїй сторінці у Twitter.





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