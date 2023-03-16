Vodafone встановив ліміти на поповнення мобільного рахунку

Vodafone назвав максимальну суму поповнення мобільного рахунку у додатку My Vodafone, і скільки разів на день це можна зробити. Відповідне питання мобільному оператору поставив один із клієнтів.

Vodafone встановив ліміти на поповнення мобільного рахунку: про що потрібно знати абонентам

"Яку суму можна поповнити максимально і скільки разів на день?", - поцікавився клієнт Vodafone.

У відповідь у компанії роз'яснили, що на сайті vodafone.ua та у сервісі My Vodafone на добу можна робити не більше трьох поповнень. При цьому добовий ліміт загальної суми платежів не повинен перевищувати 14 999.00 гривень на один номер телефону.

Vodafone встановив ліміти на поповнення мобільного рахунку: про що потрібно знати абонентам

Поповнити рахунок Vodafone клієнти можуть також через сервіс EasyPay, банкомати, через сайт мобільного оператора або зателефонувавши з мобільного 111.

Щоб поповнити рахунок через EasyPay, достатньо вибрати потрібну послугу в каталозі на головній та запровадити необхідні реквізити (номер телефону абонента та реквізити банківської картки).

Vodafone встановив ліміти на поповнення мобільного рахунку: про що потрібно знати абонентам

Нагадаємо, що після закриття "Айбокс Банку" минулого тижня абоненти мобільного оператора "Vodafone України" не могли поповнити рахунок через термінали Ibox без комісії.

Як відомо, з 7 березня мобільний оператор підвищив тарифи на роумінг. Для абонентів тарифних планів, до яких не включено роумінг, тарифи на сьогоднішній день становлять:

  • 25 грн/15 хв – у 16 країн;
  • 30 грн/5 хв – у 14 країн;
  • від 30 грн. на інші напрямки;
  • вартість SMS за кордон – 6 грн/SMS.

Раніше Vodafone розповів абонентам, як покращити якість мобільного інтернету на смартфонах.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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Vodafone встановив ліміти на поповнення мобільного рахункуVodafone встановив ліміти на поповнення мобільного рахунку
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