ПриватБанк та Monobank встановили ліміти на переказ коштів

Банки в Україні під час війни встановили ліміти на суми, які можна переводити з картки на картку. Дізнатися про них можна конкретно у своєму банку. ПриватБанк та Monobank нагадали своїм клієнтам про свої обмеження.

Ліміти на переказ коштів у ПриватБанку

ПриватБанк встановив, що його клієнти можуть отримувати перекази на максимальну суму 29 999 грн на добу від інших клієнтів банку.

На карту MasterCard ліміт складає 10 000 доларів на добу. На карту Visa - 7500 доларів на добу (по курсу НБУ) та 10 000 доларів на тиждень.

Ліміти на переказ коштів у Monobank

Monobank не має обмежень на взаєморозрахунки між mono-картами. Універсальні сервіси обмежують одноразові перекази до 25 тис. грн, незалежно від того, який банк видав платіжні кошти.

На карту MasterCard тут такий самий ліміт як у ПриватБанку – 10 000 доларів, а ось на Visa – на 5 тис. більше, ніж у ПриватБанку - 15 000 доларів.

Перекази, які можуть викликати підозру з боку державних органів:

На карту регулярно надходять схожі чи однакові за розміром суми;

Масові перекази на поточну картку – більше 30 транзакцій на день;

Переказ грошей здійснювався з Росії чи Білорусії;

Різні відправники пересилають 100 грн/добу.

Банки мають право заморозити кошти до встановлення джерела їх походження, якщо виявлять підозрілий рух по рахункам клієнтів. В кожного банку існують свої ліміти та правила, і з ними потрібно бути ознайомленими.

Нагадаємо, ПриватБанк виставив обмеження на зняття готівки, але цю заборону деякі українці обходять.