Зону вільного роумінгу з ЄС продовжили ще на пів року

Українці зможуть і далі спілкуватися з близькими за доступними тарифами, інформує ZN.ua.

Спільну зону мобільних операторів України та ЄС продовжили ще на шість місяців з можливістю подальшої пролонгації. Про це було домовлено під час зустрічі уряду України з Єврокомісарами, заявили в Мінцифротрансформації України.

Також європейська сторона заявила, що готова схвалити оновлений Додаток 17-3, який стане ще одним кроком до вільного роумінгу з ЄС Roam like at home на постійній основі.

«Україна активно співпрацює з Європейським Союзом у секторі роумінгу. Зараз для нашої країни надзвичайно важливо приєднатися до роумінг-простору ЄС. Адже мільйони українців тимчасово виїхали до різних країн Європи і мають бути на зв'язку з рідними. Зі свого боку ми робимо важливі кроки у цьому напрямі. Дякую Європейській Комісії за оперативну та плідну співпрацю», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

При цьому в міністерстві нагадали, що Україну звільнили від внесків за участь у програмах ЄС на період воєнного часу

Ще одним із пріоритетів в Мінцифри називають запуск технології 5G та приєднання до транспортних 5G коридорів ЄС.


Ірина Знась, ZN.ua





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