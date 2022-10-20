Київстар продовжив українським біженцям безкоштовну послугу: пропозиція дійсна до кінця року

Київстар вирішив продовжити безкоштовну послугу для понад двох мільйонів абонентів, які перебувають за кордоном. Українські біженці зможуть до кінця року користуватись умовами вигідної акції.

Користувачі послуг Київстар зберегли українські тарифи оператора завдяки безкоштовній послузі "Роумінг як удома". Компанія вирішила підтримувати абонентів і надалі, тому продовжила її до 31 грудня 2022 року.

У прес-службі компанії повідомили, що команді та її партнерам вдалося запустити сервіс, який пропонує в Європі кращі умови, ніж єдина роумінгова зона Євросоюзу.

Глава департаменту додаткових послуг та операторських відносин Київстар Олександр Галушко нагадав, що мільйони українських біженців хочуть залишатися на зв'язку з рідними упродовж тривалого часу. Тому "Роумінг як удома" став винятковим рішенням для підтримки співвітчизників. У майбутньому послугу планують продовжити на ринкових засадах.

Київстар продовжує розвивати послугу. Якщо раніше у всіх абонентів післяоплати в роумінгу замість умов їхнього тарифу діяв окремий універсальний пакет послуг, то з початку жовтня у багатьох тарифах можна використовувати послуги свого основного пакету.



Національний мобільний оператор також запустив нову суперсилу Роумінг. Це додаткова послуга, яку можна з'єднати без доплат. З нею абоненти отримуватимуть 50 бонусів (50 грн) та використовуватимуть їх на розмови, SMS чи Інтернет.

Раніше стало відомо, що Київстар розпочав новий тариф для користувачів домашнього інтернету.