Переселенцям з України продовжили безоплатний роумінг за кордоном

Дія безоплатного роумінгу мала закінчитися в липні.

Переселенцям з України продовжили безоплатний роумінг за кордоном
© matritca.kz

Європейські мобільні оператори продовжили дію безоплатного роумінгу для українських громадян. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

«Роумінг наче вдома для українських біженців продовжується. Спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу продовжує діяти. Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів», – ідеться у повідомленні.

Наразі близько 70 європейських операторів надають українцям безоплатний роумінг, інформує ZN.ua.

У Мінцифри нагадали, що попередні домовленості були на три місяці, і вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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