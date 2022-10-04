Безкоштовний роумінг між Україною та ЄС затвердять на конференції з відбудови України

Принцип безкоштовного роумінгу для України з країнами-членами Європейського Союзу може бути затверджений на конференції з відбудови України, яка запланована на жовтень цього року. Про це ZN.UA повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами Федорова, переговори тривають, і це «є одним із пріоритетів комунікації». При цьому, за його словами, ЄС доведеться змінити процедуру для країни, яка поки що не є членом союзу.

Як наслідок вартість мобільних послуг у межах роумінгу стане значно нижчою, порівняно з цінами до 24 лютого.

Також зникне потреба змінювати SIM-карти під час поїздок Європою, а права споживачів, які будуть захищені за правилами ЄС.

Водночас українські оператори кажуть, що безкоштовний роумінг де-факто вже працює. Підставою стала підписана ще у квітні спільна заява між українськими та європейськими операторами за сприяння Національної комісії з електронних комунікацій, Єврокомісії, Європарламенту та BEREC. До заяви долучилися три українських мобільних оператори: «Київстар», «ВФ Україна» та «Лайфселл», а також 52 мобільних і 19 фіксованих європейських операторів

Фактично українські переселенці в Європі уже використовують для зв’язку з батьківщиною картки вітчизняних мобільних операторів, сплачуючи при цьому лише за звичний пакет послуг мобільного зв’язку свого українського оператора (абонплату).

«Але тимчасові кроки — це не те, на що розраховують українці. Так, вони отримують сьогодні пропозиції від вітчизняних і закордонних операторів користуватися мобільним Інтернетом і телефонувати. Проте кількість безкоштовних хвилин оператори обмежують на власний розсуд, а якість зв’язку (швидкість Інтернету) часто не відповідає місцевим умовам», - зазначає автор матеріалу Герман Богапов.

Водночас нове регулювання роумінгу в країнах Європейського Союзу встановлює нижчі оптові тарифи, вартість для операторів використання мереж за кордоном для надання послуг своїм клієнтам, коли ті перебувають за кордоном. Оптові обмеження встановлюються на рівнях, які гарантують, що оператори можуть підтримувати й відшкодовувати витрати на надання послуг роумінгу споживачам за внутрішніми цінами.

«Зниження оптових тарифів корисне споживачам, оскільки вони гарантують, що всі оператори зможуть пропонувати конкурентоспроможні підписки на роумінг відповідно до європейського принципу «Роумінг як удома», - вказує Богапов.