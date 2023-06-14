Київстар підвищує тарифи на роумінг з 15 червня

Київстар з 15 червня підвищить плату за роумінг для своїх клієнтів. Така інформація з'явилась на сайті мобільного оператора.

Враховуючи зростання потреб у вільному спілкуванні в Україні та за її межами, Київстар вирішив змінити деякі умови використання послуг міжнародного роумінгу для контрактних та бізнес-абонентів.

Зокрема, вже з завтрашнього дня збільшиться кількість базових пакетів для SMS, хвилин та МБ, які надаються для відправки повідомлень, дзвінків та інтернету у роумінгу.

При цьому, якщо і такого обсягу послуг буде недостатньо або абонент не матиме коштів для оплати повного пакету, він все одно залишатиметься на зв'язку. В таких умовах оплата за послуги нараховуватиметься за 1 хвилину, 1 SMS або 1 МБ. Тарифи для кожної країни відрізнятимуться.

Київстар поділили всі країни, для абонентів яких доступний роумінг, на дві групи. Ознайомитись з усіма тарифами можна за посиланням.

При цьому абоненти Київстару можуть продовжувати користуватися роумінгом у 27 країнах Європи, підключивши послугу "Роумінг як вдома".

Як абонентам Київстар поповнити рахунок у роумінгу

Зайти на сайт або у додаток "Мій Київстар". Банківську картку потрібно додати заздалегідь. Для цього наберіть запит *134# зі свого номера Київстар та поповнюйтесь рахунок, використовуючи лише останні 4 цифри картки.

Якщо ви плануєте поповнювати рахунок за кордоном банківською карткою, то переконайтеся, що картка відкрита для інтернет-платежів і попередьте свій банк про те, що збираєтеся за кордон, щоб платежі з картки не блокувалися в роумінгу.

Раніше повідомлялося, що Київстар із 6 червня закрив шість тарифних планів, які перестали користуватися попитом.