Vodafone підвищить тарифи на роумінг з 7 березня

Vodafone підвищив вартість дзвінків за кордон. Тарифи у роумінгу для абонентів мобільного оператора почали дорожчати ще у лютому, а з 7 березня очікується чергове підвищення тарифів.

Vodafone підвищить тарифи на роумінг з 7 березня: як абоненти зможуть зекономити

Так, абоненти мобільного оператора почали отримувати SMS-повідомлення про те, що вартість послуг скоро зросте.

З 7 березня 2023 року тарифи мобільного оператора складатимуть:

  • 25 грн/15 хв – у 16 країн (після використання 20 пакетів мін на добу буде 5 грн на добу);
  • 30 грн/5 хв – у 14 країн, від 30 грн на інші напрямки;
  • вартість SMS за кордон – 6 грн/SMS.
Vodafone підвищить тарифи на роумінг з 7 березня: як абоненти зможуть зекономити

Подорожчання торкнеться власників найдешевших тарифних планів (145 грн на місяць), які не включають роумінг. Тоді як абоненти з дорожчими тарифами зможуть і надалі користуватися роумінгом без доплат. Ця послуга буде включена до їх тарифних планів.

Всім бажаючим Vodafone пропонує підключити акцію "Доступний роумінг" та отримати 10 ГБ та 100 хвилин для розмов у країнах ЄС. За це доведеться доплатити 50 грн. Таким чином, мінімальний тариф з роумінгом від Vodafone складе 150 грн на місяць.

Раніше повідомлялося, що Vodafone оновив лінійку тарифів Joice, до якої входять тарифи Start, Pro і Max.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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