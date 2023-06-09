Київстар, Vodafone та lifecell нададуть безкоштовний зв'язок та інтернет частині абонентів

Київстар, Vodafone та lifecell заявили про підтримку абонентів на Херсонщині. Внаслідок вчорашнього підриву Каховської ГЕС сотні людей вимушені були евакуюватися. Мешканці Херсонщини отримають безкоштовні хвилини та гігабайти для підтримання зв?язку з рідними та друзями.

Vodafone надав мешканцям Херсонщини по 10 ГБ мобільного інтернету та 1000 хвилин на розмови. Пакет послуг нарахується автоматично та буде дійсним протягом 30 днів. Залишок на рахунку абоненти зможуть перевірити за допомогою мобільного додатку чи за номером *101*001# та *101*004# після натискання дзвінка.

Київстар також заявив, що надасть своїм абонентам з Херсонщини безкоштовні хвилини на дзвінки в мережі, а також SMS на всі телекомунікації мережі всередині країни.

Мобільний оператор lifecell також повідомив, що абоненти Херсонської області, які знаходяться в зоні підтоплення, отримають пакети послуг без додаткової плати. У пакет входять 200 хвилин на дзвінки на всі номери в Україні, а також 20 ГБ мобільного інтернету, який можна використовувати протягом 7 днів.

У компанії зазначили, що через руйнування дамби ГЕС велика кількість людей опинилися в небезпеці, і тому потребують підтримки та допомоги.

У вівторок, 6 червня, після підриву Каховської ГЕС на лівому березі Херсона спостерігалися перебої зі зв'язком. Також сталося підтоплення деяких газорозподільних вузлів та трансформаторних підстанцій. На сьогоднішній день електроенергія та зв'язок у регіоні є, все працює стабільно.

Нагадаємо, Київстар запустив новий тариф "ВСЕ РАЗОМ Сезонний" на початку літа.