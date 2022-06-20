Київстар змінює умови поповнення рахунку для українців за кордоном з 23 червня

Київстар зробив доступною послугу "Екстра гроші" для українців, які користуються послугами зв'язку у роумінгу. Таким чином, абоненти можуть замовити поповнення свого бонусного рахунку раніше того терміну, як у них закінчиться місячна абонплата, а повернути кошти можна буде згодом.

Київстар змінює умови поповнення рахунку для українців за кордоном: до чого потрібно бути готовим з 23 червня

Мобільний оператор повідомив, що з 23 червня 2022 року при замовленні послуги "Екстра гроші" для тих, у кого підключено тариф "Роумінг як вдома", будуть діяти такі тарифи: замовити 125 грн на рахунок можна буде за 40 грн, 175 грн - за 60 грн, 222 грн - 75 грн.

Підключити послугу "Екстра гроші" за кордоном можна за запитом *117#. Одна із зазначених сум буде нарахована вам за лічені хвилини.

Київстар змінює умови поповнення рахунку для українців за кордоном: до чого потрібно бути готовим з 23 червня

Замовити "Екстра гроші" можуть і абоненти, що перебувають в Україні. Поповнити рахунок можна на 125, 175, 225 або 300 грн без комісії. Щоб замовити гроші, наберіть *117#. Сума екстренного поповнення спишеться після поповнення рахунку.

Поповнення бонусного рахунку відбудеться протягом кількох секунд після замовлення. За допомогою "Екстра грошей" можна телефонувати, відправляти SMS, користуватися мобільним інтернетом та сплачувати за інші послуги.

Раніше повідомлялося, що абоненти Київстар, що користуються одночасно декількома тарифами передплати, с 23 червня зможуть позачергово замовити основний пакет послуг свого тарифного плану.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Vodafone оголосив клієнтам про підвищення тарифівVodafone оголосив клієнтам про підвищення тарифів
WhatsApp с 15 июня запускает новую функцию: чем она удобнаWhatsApp с 15 июня запускает новую функцию: чем она удобна
Украинская версия Facebook уже доступна для iOSУкраинская версия Facebook уже доступна для iOS
Telegram офіційно запустив платну підпискуTelegram офіційно запустив платну підписку
Київстар оновлює умови абонплати: що зміниться для абонентів з 23 червняКиївстар оновлює умови абонплати: що зміниться для абонентів з 23 червня
Блок рекламы


Похожие новости
Київстар оновлює умови абонплати: що зміниться для абонентів з 23 червняКиївстар оновлює умови абонплати: що зміниться для абонентів з 23 червня
Костусев подсчитал убытки UMC и Київстар из-за отмены ПЗСКостусев подсчитал убытки UMC и Київстар из-за отмены ПЗС
UMC и Київстар обратились в АМКУ
БЮТ хочет повлиять на решения ВС в деле "Київстар"БЮТ хочет повлиять на решения ВС в деле "Київстар"
"Київстар" снова ожидает суд"Київстар" снова ожидает суд
Россияне отказались покупать "Київстар"
"Київстар" создает базу"Київстар" создает базу
Последние новости
Подгружаем последние новости