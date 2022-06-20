Київстар змінює умови поповнення рахунку для українців за кордоном з 23 червня

Київстар зробив доступною послугу "Екстра гроші" для українців, які користуються послугами зв'язку у роумінгу. Таким чином, абоненти можуть замовити поповнення свого бонусного рахунку раніше того терміну, як у них закінчиться місячна абонплата, а повернути кошти можна буде згодом.

Мобільний оператор повідомив, що з 23 червня 2022 року при замовленні послуги "Екстра гроші" для тих, у кого підключено тариф "Роумінг як вдома", будуть діяти такі тарифи: замовити 125 грн на рахунок можна буде за 40 грн, 175 грн - за 60 грн, 222 грн - 75 грн.

Підключити послугу "Екстра гроші" за кордоном можна за запитом *117#. Одна із зазначених сум буде нарахована вам за лічені хвилини.

Замовити "Екстра гроші" можуть і абоненти, що перебувають в Україні. Поповнити рахунок можна на 125, 175, 225 або 300 грн без комісії. Щоб замовити гроші, наберіть *117#. Сума екстренного поповнення спишеться після поповнення рахунку.

Поповнення бонусного рахунку відбудеться протягом кількох секунд після замовлення. За допомогою "Екстра грошей" можна телефонувати, відправляти SMS, користуватися мобільним інтернетом та сплачувати за інші послуги.

Раніше повідомлялося, що абоненти Київстар, що користуються одночасно декількома тарифами передплати, с 23 червня зможуть позачергово замовити основний пакет послуг свого тарифного плану.