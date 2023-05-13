Окупанти заявили про відключення мобільного інтернету на Луганщині

Таке рішення ухвалили буцімто через посилені удари по регіону

Голова незаконного збройного формування “ЛНР” Лєонід Пасєчнік у своєму Telegram-каналі повідомив, що на території окупованої частини Луганщини "тимчасово" відключили мобільний інтернет. Ватажок бойовиків каже, що це зроблено начебто через посилення обстрілів регіону українськими військовими та задля безпеки цивільного населення, інформує ZN.ua.

Окупанти заявили про відключення мобільного інтернету на Луганщині
© Соцмережі

Раніше окупанти також повідомляли, що по “ЛНР” вдарило дві ракети та звинуватили Збройні сили України в залякуванні цивільного населення. Тип озброєння, яким було завдано удару, окупантами ще встановлюється.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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