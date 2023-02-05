Окупанти перевіряють гаджети українців: як підготувати свою техніку

Через військове вторгнення РФ в Україні тривають бойові дії, а ракетні удари ворога пошкоджують житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Деякі українці залишилися на тимчасово окупованій території (ТОТ). Окупанти практикують незаконні перевірки телефонів та інших гаджетів у тих, намагається її покинути. Часто єдиним шляхом стає виїзд до РФ , а потім до країн ЄС та Україну. Портал «Довідка інфо» розповів , як підготувати свою техніку, якщо її будуть перевіряти окупанти.

У телефоні, планшеті та ноутбуці міститься особиста інформація. За законом, ви не зобов’язані надавати до неї доступ, але ви не можете розраховувати на те, що окупанти будуть дотримуватися вимог міжнародного і місцевого законодавства. Тому варто подбати про підготовку техніки заздалегідь.