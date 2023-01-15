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2023-01-15
Росіяни перевіряють мобільні телефони жителів окупованих територій – Генштаб
Вони шукають тих, хто передає дані ЗСУ про місцезнаходження та переміщення російської техніки, інформує
© Федеральна служба військ національної гвардії Російської Федерації (Росгвардія)
На тимчасово окупованих територіях росіяни шукають українців, які передають дані ЗСУ про місцезнаходження та переміщення російської техніки. Про це
«Окупанти посилюють контрдиверсійні та контррозвідувальні заходи на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у населеному пункті Велика Лепетиха Херсонської області, проводяться вибіркові перевірки телефонів у місцевих жителів на предмет наявності фото та відео російської військової техніки», – йдеться у зведенні ЗСУ.
Станом на 12 січня 2023 року, за даними Генштабу, затримано та вивезено у невідомому напрямку троє цивільних.
Юлія Лавришин, ZN.ua