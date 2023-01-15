Росіяни перевіряють мобільні телефони жителів окупованих територій – Генштаб

Вони шукають тих, хто передає дані ЗСУ про місцезнаходження та переміщення російської техніки, інформує ZN.ua.

Росіяни перевіряють мобільні телефони жителів окупованих територій – Генштаб
© Федеральна служба військ національної гвардії Російської Федерації (Росгвардія)

На тимчасово окупованих територіях росіяни шукають українців, які передають дані ЗСУ про місцезнаходження та переміщення російської техніки. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні за 14 січня.

«Окупанти посилюють контрдиверсійні та контррозвідувальні заходи на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у населеному пункті Велика Лепетиха Херсонської області, проводяться вибіркові перевірки телефонів у місцевих жителів на предмет наявності фото та відео російської військової техніки», – йдеться у зведенні ЗСУ.

Станом на 12 січня 2023 року, за даними Генштабу, затримано та вивезено у невідомому напрямку троє цивільних.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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