На окупованій частині Луганщини росіяни відключили мобільний інтернет — ОВА

В окремих населених пунктах мобільний інтернет почав зникати ще тиждень тому, інформує ZN.ua.

На окупованій частині Луганщини росіяни відключили мобільний інтернет — ОВА
© pixabay.com

Відсьогодні на тимчасово окупованій частині Луганщини російські загарбники офіційно відключили мобільний інтернет. Про це повідомляє Луганська ОВА.

Щоб обмежити доступ громадян України на тимчасово окупованих територіях до інформації мобільний оператор «МКС» з 11 лютого вимкнув користувачам мобільний інтернет. Хоча, як зазначають в ОВА, в окремих населених пунктах ця послуга почала зникати ще тиждень тому.

У школах окупанти масово перевіряють смартфони дітей. Загарбники шукають будь-який контент, який може пов’язувати дітей з Україною.

«Діти вимушені бути приниженими і терпіти ці регулярні знущальні процедури», - заявили в ОВА.

Тим часом спорожнілі населені пункти окупанти розграбовують. Зокрема, у прифронтових населених пунктах спостерігається нестача продуктів харчування в магазинах, робота яких обмежена, та ліків, як от у Кремінній.

«Загарбники дограбовують те, що ще залишалась вцілілим упродовж майже року. У вказаній вище Кремінній виносять навіть дрова, заготовлені ще минулоріч, не кажучи вже про меблі та якусь техніку. Аналогічна ситуація спостерігається й у Нововодяному, що на Сватівщині», - повідомляє ОВА.

А в Старобільську хірургічне відділення місцевої лікарні росіяни облаштували під військовий шпиталь. Туди вже привезли значну кількість поранених російських солдатів.

Дещо раніше в низці населених пунктів регіону фіксувалась робота мобільних крематоріїв загарбників.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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