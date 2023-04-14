Київстар різко знизив на 50 грн тариф на мобільний зв'язок для абонентів. Стало відомо, що вони можуть зменшити витрати на щомісячний пакет послуг завдяки активації додаткового бонусу.

У прес-службі Київстару повідомили, що йдеться про популярний в Україні тариф LOVE UA На Максимум. Компанія представила "Суперсилу Економія". Її активація дозволить зменшити вартість щомісячного пакету послуг на 50 грн. Так, замість стандартних 175 грн, потрібно буде заплатити 125 грн.

Вказано, що абоненти, які підключать "Суперсилу Економія", отримають у тарифі безлімітні дзвінки всередині мережі Київстар, а також 500 МБ мобільного інтернету та одну суперсилу із тих, що доступні в тарифі.

Наприклад, можна вибрати суперсилу - 100 хвилин на решту мобільних мереж і за кордон, якщо абонент часто дзвонить не тільки в мережі Київстар. Якщо потрібний мобільний інтернет, доступна суперсила – 5 Гб додатково.

"Суперсила Економія" передбачена спеціально для абонентів, для яких головне – дзвінки у мережі. Для них не важливим є мобільний інтернет та хвилини для дзвінків на телефони інших операторів зв'язку. При цому додаткові послуги також доступні після активації другої суперсили.

Як знизити вартість тарифу від Київстар

Нова послуга доступна на замовлення безпосередньо у додатку "Мій Київстар". Також можна активувати опцію, набравши на смартфон комбінацію: *477*65#.

Нагадаємо, що суперсили доступні абонентам Київстару з 2021 року. Це додаткові послуги до основних. Їхня активація не тягне за собою доплат. Однак зручність їх використання очевидна – клієнти отримують доступ саме до тих послуг, які їм потрібні.

Всі абоненти можуть налаштувати пакет послуг відповідно до особистих потреб та заощаджувати.

Раніше повідомлялося, що Київстар запустив найдоступніший тариф із безлімітним інтернетом.