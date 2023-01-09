Київстар пояснив, чому немає інтернету під час вимкнення електроенергії

Під час відключення електроенергії українці відзначають як перебої у стільниковому зв'язку, так і часом повну відсутність мобільного Інтернету. Така ситуація викликає у громадян здивування, адже раніше мобільні оператори повідомляли, що вишки зв'язку працюватимуть від генераторів. Проблеми з Інтернетом відчули й абоненти Київстару.

Про наболілі проблеми клієнтів мобільних операторів пише видання 5692.com.ua.

Часто під час обмежень електропостачання разом із електроенергією пропадає й мобільний Інтернет. У деяких користувачів це викликає справжнє обурення. Адже в умовах відключення електроенергії саме мобільні пристрої є працюючим девайсом і єдиним вікном, що функціонує, в цифровий світ. Один із абонентів поцікавився, з чим пов'язані такі труднощі у наданні оплачених послуг. Адже встановлення генераторів зможе суттєво покращити якість послуг, що надаються абонентам.

"Генератори чомусь не ставите? Світло відключили, і ви говорите про те, що базова станція працює тільки на розмову. Так за що я плачу вам гроші, якщо мені потрібен Інтернет, а не дзвінки!", - поцікавився в соцмережах один із клієнтів компанії .

Оператор стільникового зв'язку не забарився з відповіддю. Там пояснили, що з технічних причин немає можливості забезпечити генераторами всі вишки. Для установки генератора вежа повинна відповідати ряду параметрів. Одним із найважливіших критеріїв є наявність наземної споруди.

"Більша частина базових станцій розташована на дахах житлових будівель, освітлювальних опорах, мостових переходах, де підключення до генераторів неможливе. У тому числі через санітарні норми", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, українці житимуть в умовах регулярного відключення електроенергії як мінімум до березня. Це пов'язано з регулярним ракетним обстрілом російськими окупантами, які руйнують енергетичні об'єкти. Стало відомо, де і як у разі блекауту працюватиме мобільний зв'язок.