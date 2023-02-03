Окупанти відключили у Луганській області мобільний інтернет – ISW

Експерти вважають, що росіяни намагаються посилити оперативну безпеку для приховування нової дислокації своїх військ у регіоні, інформує ZN.ua.

Окупанти відключили у Луганській області мобільний інтернет – ISW
© Минобороны РоSSии/t.me

Російська влада заблокувала мобільний інтернет в окупованій Луганській області. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти припускають, що загарбники зробили це в рамках зусиль щодо посилення оперативної безпеки для приховування нової дислокації своїх військ у регіоні.

"Єдиний оператор мобільного зв'язку в окупованій Росією Луганської області повідомив 2 лютого, що з 11 лютого припиняє покриття мобільного інтернету в Луганській області за наказом Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Російської Федерації", - йдеться у звіті.

Водночас у Центрі національного спротиву заявили, що мобільний інтернет у регіоні відключили вже 2 лютого. Зазначається, що мешканці окупованих територій використовували мобільні телефони для збору інформації про російські війська та її відправлення українським військовим.

"Російські сили, можливо, беруть уроки зі своїх попередніх помилок у забезпеченні безпеки та адаптуються для захисту зосередження російських сил у Луганській області напередодні великого наступу, про який все частіше попереджають українські офіційні особи", - пишуть експерти.


Богдан Затула, ZN.ua





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