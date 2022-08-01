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2022-08-01
Росія збирає інформацію про військові об’єкти в Україні через мобільні застосунки – Кіберполіція
Правоохоронці розповіли, на що слід звернути увагу, використовуючи додатки, зокрема ігри, інформує
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Російські спецслужби, використовуючи розроблені ними мобільні застосунки, збирають дані про розміщення військових об'єктів та критичної інфраструктури на території України, а також схиляють людей до несвідомої допомоги своїм військам. Про небезпеку їх використання попереджає пресслужба Кіберполіції України у
Як зазначається, ворог може отримувати від користувачів згадану інформацію у формі гри.
Зокрема, у Кіберполіції радять з обережністю ставитися до таких застосунків, що пропонують здійснити фотографування місцевості, поділитися геолокацією або ж «намалювати» щось на асфальті.
Максим Царук, ZN.ua