Росія збирає інформацію про військові об’єкти в Україні через мобільні застосунки – Кіберполіція

Правоохоронці розповіли, на що слід звернути увагу, використовуючи додатки, зокрема ігри, інформує ZN.ua.

Росія збирає інформацію про військові об’єкти в Україні через мобільні застосунки – Кіберполіція
© Pixabay

Російські спецслужби, використовуючи розроблені ними мобільні застосунки, збирають дані про розміщення військових об'єктів та критичної інфраструктури на території України, а також схиляють людей до несвідомої допомоги своїм військам. Про небезпеку їх використання попереджає пресслужба Кіберполіції України у Facebook.

Як зазначається, ворог може отримувати від користувачів згадану інформацію у формі гри.

Зокрема, у Кіберполіції радять з обережністю ставитися до таких застосунків, що пропонують здійснити фотографування місцевості, поділитися геолокацією або ж «намалювати» щось на асфальті.


Максим Царук, ZN.ua





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