Росія збирає інформацію про військові об’єкти в Україні через мобільні застосунки – Кіберполіція

Російські спецслужби, використовуючи розроблені ними мобільні застосунки, збирають дані про розміщення військових об'єктів та критичної інфраструктури на території України, а також схиляють людей до несвідомої допомоги своїм військам. Про небезпеку їх використання попереджає пресслужба Кіберполіції України у Facebook .

Як зазначається, ворог може отримувати від користувачів згадану інформацію у формі гри.

Зокрема, у Кіберполіції радять з обережністю ставитися до таких застосунків, що пропонують здійснити фотографування місцевості, поділитися геолокацією або ж «намалювати» щось на асфальті.