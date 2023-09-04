Росія викрадає інформацію із смартфонів українських військових – британська розвідка

Для цього створили спеціальні програми, які забезпечують постійний доступ до зламаних систем телефонів.

Росія продовжує використовувати кібер-можливості для підтримки вторгнення в Україну. Зокрема вона використовує різноманітні хакерські програми для доступу до смартфонів українських військових, заявляють аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує ZN.ua.

Росія викрадає інформацію із смартфонів українських військових – британська розвідка
© pixabay.com

Так, 31 серпня 2023 року Національний центр кібербезпеки разом з міжнародними партнерами опублікував звіт про кампанію шкідливого програмного забезпечення, спрямованого на мобільні пристрої Android, що використовуються українськими військовими.

Експерти зазначають, що шкідливе програмне забезпечення під назвою "Infamous Chisel" використовується російською групою кіберзагроз, відомою як Sandworm, пов’язаної з Головним центром спеціальних технологій Головного розвідувального управління Генерального штабу Росії.

«Сумнозвісна програма Chisel забезпечує постійний доступ до скомпрометованих пристроїв Android, а також збір і вилучення даних з них. Це включає в себе націлювання на додатки, що використовуються українськими військовими. Сумнозвісний Chisel, найімовірніше, використовувався з метою викрадення чутливої військової інформації», - кажуть аналітики.

Російські спецслужби здійснювали кібератаки по українській інфраструктурі з початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Серія кібератак включала атаки зі знищенням даних, спрямовані, зокрема, на українську енергетичну та транспортну інфраструктуру. Хоча деякі з них змусили українські державні установи та компанії перейти в режим відновлення, цифровий захист Києва виявився стійким. Водночас деякі аналітики та американські офіційні особи пояснюють відносно обмежений вплив російського хакерства під час війни тією ж дезорганізацією, яка переслідує російські військові операції.


Ірина Знась, ZN.ua





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