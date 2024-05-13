10 смартфонів, які підкорили світ у першому кварталі

Експерти Counterpoint Research підготували рейтинг найбільш продаваних смартфонів на світовому ринку у першому кварталі 2024 року. Отримані дані порівняли з першим кварталом 2023 року.

10 смартфонів, які підкорили світ у першому кварталі

Apple і Samsung домінували в списку 10 найбільш продаваних смартфонів у першому кварталі 2024 року. Вони зайняли по п’ять позицій і не залишили місця іншим брендам.

Крім того, 7 із 10 смартфонів з даного рейтингу — це телефони преміум-класу, які коштують від $600.

iPhone 15 Pro Max від Apple став найпродаванішим смартфоном у першому кварталі 2024 року. Водночас усі чотири варіанти iPhone 15 і iPhone 14 увійшли до топ-10 бестселерів. Крім того, лінійка iPhone 15 в трійці лідерів.

Зростаюча популярність лінійки Apple Pro була очевидною, оскільки вона охопила половину загального обсягу продажів Apple у першому кварталі 2024 року, що є значним збільшенням порівняно з 24% у першому кварталі 2020 року.

iPhone Pro стали основними джерелами доходу для Apple, приносячи понад 60% від продажів у першому кварталі 2024 року.

Серія Samsung Galaxy S24 забезпечила собі два місця в топ-10 за перший квартал 2024 року, причому її варіант Ultra посів п’яте місце, а базовий варіант — дев’яте.

Серія S24 була першою, яка вийшла на ринок із функціями та можливостями технології генеративного штучного інтелекту (GenAI), дозволяючи користувачам створювати унікальний контент і відчувати новий рівень взаємодії зі своїми смартфонами.





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