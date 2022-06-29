Вступна кампанія 2022: у МОН представили оновлений чат-бот для вступників «ОсвітаВсім»

Чат-бот у Telegram покликаний допомогти при вступі випускникам, інформує ZN.ua.

Вступна кампанія 2022: у МОН представили оновлений чат-бот для вступників «ОсвітаВсім»
© pixabay/nastya_gepp

В Україні випускники та абітурієнти можуть скористатися зручним чат-ботом «ОсвітаВсім», у якому зібрана інформація щодо дат вступної кампанії, контакти служби підтримки та відеоінструкції із реєстрації електронних кабінетів. Над розробкою бота працювало ДП «Інфоресурс». Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Які головні оновлення відбулися у чат-боті

Бот доступний у месенджері Telegram та прив'язаний до Facebook-сторінки ДП «Інфоресурс».

У МОН зазначили, що цього року сталося декілька важливих оновлень у боті «ОсвітаВсім». Так, у ньому тепер можна знайти не тільки актуальні дати вступу до закладів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, а й для всіх категорій:

  • на базі 9 класів – вступ до закладів фахової передвищої освіти;
  • на базі 11 класів – вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти;
  • на базі фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра – вступ до закладів вищої освіти;
  • на базі бакалавра, спеціаліста, магістра – вступ до магістратури.

Повідомляється, що треба лише обрати розділ «Основні дати» та необхідний напрям вступу.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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