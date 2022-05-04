СБУ запустила два новых чат-бота для идентификации предателей и мародеров

Собранные данные будут обработаны правоохранительными органами, чтобы привлечь коллаборантов, мародеров и вражеских агентов к ответственности, информирует ZN.ua.

СБУ запустила два новых чат-бота для идентификации предателей и мародеров
© unsplash/christianw

СБУ запускает два новых чат-бота для идентификации предателей и мародеров. С их помощью каждый гражданин сможет оперативно помочь разоблачить преступников, сообщает СБУ.

На чат-бот @Traitor_Search_bot можно отправлять информацию о:

  • предателях и коллаборантах, сотрудничавших с оккупантами;
  • интернет-агентах, которые «сливают» врагу важную информацию или распространяют в социальных сетях контент в поддержку оккупантов.

Второй чат-бот @stop_marauder_ua_bot предназначен для сбора информации о мародёрах, разворовывающих чужое имущество во время войны.

Отправленные данные будут проверены и размещены на созданном СБУ сайте: stopmarauder.com.ua.

Также в СБУ напомнили, что продолжает эффективно функционировать официальный чат-бот @stop_russian_war_bot.

«С первых дней вторжения мы получили на него тысячи сообщений о позициях и технике врага. И благодаря этому наши военные нанесли значительные потери роSSийским оккупантам», - заявили в СБУ.

Все собранные данные будут обработаны правоохранительными органами, чтобы привлечь коллаборантов, мародеров и вражеских агентов к ответственности.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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