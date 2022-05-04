СБУ запустила два новых чат-бота для идентификации предателей и мародеров

СБУ запускает два новых чат-бота для идентификации предателей и мародеров. С их помощью каждый гражданин сможет оперативно помочь разоблачить преступников, сообщает СБУ .

На чат-бот @Traitor_Search_bot можно отправлять информацию о:

предателях и коллаборантах, сотрудничавших с оккупантами;

интернет-агентах, которые «сливают» врагу важную информацию или распространяют в социальных сетях контент в поддержку оккупантов.

Второй чат-бот @stop_marauder_ua_bot предназначен для сбора информации о мародёрах, разворовывающих чужое имущество во время войны.

Отправленные данные будут проверены и размещены на созданном СБУ сайте: stopmarauder.com.ua .

Также в СБУ напомнили, что продолжает эффективно функционировать официальный чат-бот @stop_russian_war_bot .

«С первых дней вторжения мы получили на него тысячи сообщений о позициях и технике врага. И благодаря этому наши военные нанесли значительные потери роSSийским оккупантам», - заявили в СБУ .

Все собранные данные будут обработаны правоохранительными органами, чтобы привлечь коллаборантов, мародеров и вражеских агентов к ответственности.