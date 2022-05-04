СБУ запустила два новых чат-бота для идентификации предателей и мародеров
Собранные данные будут обработаны правоохранительными органами, чтобы привлечь коллаборантов, мародеров и вражеских агентов к ответственности, информирует
СБУ запускает два новых чат-бота для идентификации предателей и мародеров. С их помощью каждый гражданин сможет оперативно помочь разоблачить преступников,
На чат-бот
- предателях и коллаборантах, сотрудничавших с оккупантами;
- интернет-агентах, которые «сливают» врагу важную информацию или распространяют в социальных сетях контент в поддержку оккупантов.
Второй чат-бот
Отправленные данные будут проверены и размещены на созданном СБУ сайте:
Также в СБУ напомнили, что продолжает эффективно функционировать официальный чат-бот
«С первых дней вторжения мы получили на него тысячи сообщений о позициях и технике врага. И благодаря этому наши военные нанесли значительные потери роSSийским оккупантам», - заявили в СБУ.
Все собранные данные будут обработаны правоохранительными органами, чтобы привлечь коллаборантов, мародеров и вражеских агентов к ответственности.