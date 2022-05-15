Киевстар ввел четыре новых бесплатных услуги для украинцев

Киевстар ввел несколько полезных услуг для украинцев, в частности, они касаются предпринимателей. Чтобы поддержать компании, которые начали возобновлять свой бизнес в военное время, мобильный оператор предлагает воспользоваться бесплатными сервисами, объединенными под названием "Бизнес работает".

В частности, украинцам стала доступна бесплатная корпоративная связь в рамках тарифов "ВАШ", которая будет доступна в формате "0-800", и платформа для самостоятельных рассылок ADWISER.

Сервисы Microsoft Office 365, виртуальная приватная сеть VPN, электронный документооборот Star.Docs, виртуальные рабочие столы (Azure Virtual Desktop) также будут бесплатными для абонентов Киевстар.

Мобильный оператор предлагает бизнесу комплекс решений для киберзащиты в рамках сервиса AntiDDoS, а также возможность пользоваться мобильным приложением STARKASA, которое можно использовать в качестве кассового аппарата, терминала и инструмента для заказа товаров онлайн.

Сервис AntiDDoS помогает защитить от DDoS-атак любого уровня. Предприниматели, работающие онлайн, часто чувствуют необходимость в подобных программах в своей работе, поэтому Киевстар о них позаботился.

StarKasa – это мобильное приложение для смартфонов на ОС Android. С его помощью можно бесплатно принимать безналичные платежи и заказывать товары до 30 июня. Далее стоимость услуги для абонентов Киевстар будет составлять 200 гривен в месяц.

Напомним, Киевстар расширил услугу "Роуминг как дома" для своих абонентов за границей.