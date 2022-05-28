Киевстар закрыл популярную услугу

Киевстар объявил о прекращении работы востребованной в Украине услуги. Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

Киевстар со 2 июня закрывает популярную среди украинцев услугу

Киевстар во время войны решил ограничить украинцев в популярной услуге "Смарт Киевстар". Она прекращает действие со 2 июня. Представители компании указали, что сейчас усилия направлены на поддержание стабильной работы сети для функционирования более важных сервисов и услуг.

Отмечено, что в сложный военный период для абонентов и всей страны услуга не является приоритетной и утратила актуальность. Киевстар подчеркнул, что продолжит сосредотачивать усилия на востребованных для клиентов направлениях. В компании подчеркнули, что речь идет в первую очередь о качественной сотовой связи, домашнем и мобильном интернете.

Напомним, услуга "Смарт Киевстар" была предусмотрена для украинцев, которые любят читать. Компания организовала работу электронной библиотеки, в которой удобно читать книги в электронном варианте. На выбор были представлены произведения украинской и мировой литературы, любимые с детства.

Киевстар со 2 июня закрывает популярную среди украинцев услугу

Абоненты Киевстара могли знакомиться с работами Оксаны Забужко, Юрия Андруховича, Василия Шкляра, Сергея Жадана и других писателей. В их распоряжении были избранные произведения Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украинки, Николая Гоголя, Льва Толстого, Михаила Коцюбинского и других классиков.

На днях Киевстар объявил о запуске нового военного тарифа для украинцев, который будет действовать со 2 июня.


Ловіцька Леся, Тудей

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