Vodafone запустил специальную услугу для поиска бензина

Мобильный оператор Vodafone запустил бесплатный сервис сервис, который облегчит автомобилистам процесс поиска горючего. На фоне дефицита топлива гонка по поиску бензина превращаются в настоящий квест. Теперь абонентам Vodafone эту задачу упростили, подключив бесплатный сервис "Де пальне".

Vodafone запустил специальную услугу для поиска бензина: как заправиться без очередей

Чтобы узнать, на каких заправках поблизости есть бензин, нужно отправить SMS на короткий номер 225.

В зависимости от вида топлива, которое вам необходимо, в тексте сообщения нужно указать цифру:

  • 1 – газ;
  • 2 – бензин;
  • 3 – дизель.

Vodafone в ответ на запрос сообщит о ближайшей заправке с нужным видом горючего, после чего на смартфон придет SMS с таким текстом: "Выбранный Вами вид горючего найден" и адрес АЗС.

Vodafone запустил специальную услугу для поиска бензина: как заправиться без очередей

На каждый вид горячего нужно подавать отдельный запрос. Услуга полностью бесплатная, поэтому можно отправлять несколько SMS-сообщений за день по разным адресам, проверяя наличие бензина или дизеля поблизости.

Чтобы отключить оповещения на свой смартфон, нужно отправить SMS-собщение со словом "СТОП" на номер 225. Пока СТОП не будет направлено, сервис "Де пальне" будет информировать о наличии топлива до 3 раз в сутки по указанным вами адресам.

Ранее сообщалось, что Vodafone будет вынужден повышать тарифы на мобильную связь.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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