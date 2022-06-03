Киевстар запустил новый патриотический тариф LoveUA: какие условия

Оператор связи Киевстар 2 июня объявил о создании нового тарифа под названием LoveUA. 2 июня он начал действовать для бизнес- и контрактных клиентов. Для абонентов, которые обслуживаются на условиях предоплаты, он станет доступен с понедельника, 6 июня.

Новый тариф от Киевстар предназначен для абонентов, которым требуется много звонков на номера разных сетей Украины.

В тарифах LOVE UA. Бизнес и LOVE UA. Контракт предоставлено 1200 минут для звонков на любые фиксированные и мобильные сети в Украине. После их исчерпания доступны безлимитные звонки на номера "Киевстар".

У пользователей также в распоряжении 15 ГБ мобильного интернета, безграничный доступ к сервисам для видеозвонков, приложениям для образования, социальным сетям и популярным мессенджерам.

В тарифах дополнительно предусмотрена возможность подключить две "Суперсилы" - дополнительных сервиса, которые максимально отвечают потребностям абонента.

В их числе могут быть:

100 SMS по Украине;

300 минут на любые номера по Украине;

дополнительные 5 ГБ мобильного интернета;

SIM для второго телефона;

SIM для планшета;

спецпакет "Киевстар ТВ";

сервис "Видео на ходу", позволяющий пользоваться популярными видеоресурсами без тарификации интернета;

50 дополнительных минут для звонков из Украины на мобильные и городские номера в 12 странах (Германия, Польша , Италия, США , Канада, Чехия, Словакия, Румыния, Израиль, Индия, Узбекистан, Китай);

, Италия, , Канада, Чехия, Словакия, Румыния, Израиль, Индия, Узбекистан, Китай); роуминг: безлимит на 10 приложений, среди которых онлайн-карты, мессенджеры и другие сервисы, а также 500 бонусных МБ.

Тарифы LOVE UA. Бизнес (150 грн в месяц) и LOVE UA. Контракт (150 грн за 4 недели) можно подключить на сайте оператора, и 466 (бизнес), по номерам 477 (контракт) или в приложении "Мой Киевстар".

Недавно Киевстар сообщил, могут ли рашисты прослушивать украинцев на оккупированных территориях.