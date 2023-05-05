Київстар переводить абонентів на більш вигідні тарифи до 15 травня

Київстар на початку травня закрив популярний тариф "Без кордонів Лайт" і пропонує своїм абонентам до 15 травня включно встигнути перейти на тарифи "LOVE UA База", "LOVE UA На максимум" та "LOVE UA Без кордонів".

Київстар переводить абонентів на більш вигідні тарифи: залишилося 10 днів на підключення

Абоненти Київстар, які встигнуть підключити ці два тарифи, зможуть отримати пакети, які включають: від 15 ГБ до безлімітного 4G-інтернету, від 150 до 275 хвилин на інші мережі та безліміт на Київстар, а також вигідні умови користування послугою "Роумінг як вдома" .

Вартість тарифу "LOVE UA База" складає всього за 75 грн на місяць, "LOVE UA На максимум" обійдеться абонентам у 175 грн за 4 тижні користування, а тариф "LOVE UA Без кордонів" - 275 грн на місяць.

Підключити тарифи від Київстар абоненти можуть трьома способами:

  • через додаток "Мій Київстар";
  • за допомогою запиту * 579 #;
  • за номером 477*202.
Київстар переводить абонентів на більш вигідні тарифи: залишилося 10 днів на підключення

Використовуючи будь-які тарифи Київстар за кордоном, умови роумінгу для абонентів мобільного оператора доступні автоматично, якщо сплачено місячну вартість тарифу.

Київстар радить своїм абонентам переходити на контрактні тарифи. Ознайомитись з ними можна через додаток "Мій Київстар", підтвердивши свою особу за допомогою додатка "Дія" або Системи BankID НБУ.

Переваги контрактних тарифів:

  • захист номерів від шахраїв, адже всі зміни з номером та SIM може здійснювати лише власник із документом, що засвідчує особу;
  • на один документ, що засвідчує особу, абоненти Київстар підключити до 5 номерів та керувати ними із додатка, навіть перебуваючи за кордоном;
  • контрактні тарифи мають більше послуг за ті ж гроші, або навіть за меншу вартість, ніж тарифи передплати: більше ГБ, хв, більше суперсил.

Раніше Київстар представив недорогий тариф для пенсіонерів та інших громадян із обмеженим бюджетом.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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