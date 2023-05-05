Київстар переводить абонентів на більш вигідні тарифи до 15 травня

Київстар на початку травня закрив популярний тариф "Без кордонів Лайт" і пропонує своїм абонентам до 15 травня включно встигнути перейти на тарифи "LOVE UA База", "LOVE UA На максимум" та "LOVE UA Без кордонів".

Абоненти Київстар, які встигнуть підключити ці два тарифи, зможуть отримати пакети, які включають: від 15 ГБ до безлімітного 4G-інтернету, від 150 до 275 хвилин на інші мережі та безліміт на Київстар, а також вигідні умови користування послугою "Роумінг як вдома" .

Вартість тарифу "LOVE UA База" складає всього за 75 грн на місяць, "LOVE UA На максимум" обійдеться абонентам у 175 грн за 4 тижні користування, а тариф "LOVE UA Без кордонів" - 275 грн на місяць.

Підключити тарифи від Київстар абоненти можуть трьома способами:

через додаток "Мій Київстар";

за допомогою запиту * 579 #;

за номером 477*202. Використовуючи будь-які тарифи Київстар за кордоном, умови роумінгу для абонентів мобільного оператора доступні автоматично, якщо сплачено місячну вартість тарифу. Київстар радить своїм абонентам переходити на контрактні тарифи. Ознайомитись з ними можна через додаток "Мій Київстар", підтвердивши свою особу за допомогою додатка "Дія" або Системи BankID НБУ. Переваги контрактних тарифів: захист номерів від шахраїв, адже всі зміни з номером та SIM може здійснювати лише власник із документом, що засвідчує особу;

на один документ, що засвідчує особу, абоненти Київстар підключити до 5 номерів та керувати ними із додатка, навіть перебуваючи за кордоном;

контрактні тарифи мають більше послуг за ті ж гроші, або навіть за меншу вартість, ніж тарифи передплати: більше ГБ, хв, більше суперсил.

Раніше Київстар представив недорогий тариф для пенсіонерів та інших громадян із обмеженим бюджетом.