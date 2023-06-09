Київстар закрив шість популярних тарифів

Київстар з 6 червня закрив шість тарифних планів, які перестали користуватися попитом серед українців. Замість них абонентів мобільного оператора перевели на інші, не менш вигідні пакети послуг.

Київстар закрив шість популярних тарифів: на які пакети послуг переводять абонентів

Так, Київстар закрив такі пакети послуг:

  • Київстар ТБ Затишний;
  • Київстар ТВ Стартовий;
  • Київстар ТБ Базовий 2020;
  • Київстар ТВ Сімейний 2021;
  • Київстар ТБ Вигідний;
  • Київстар ТВ Premium HD 2020.

Клієнти, які користувалися вищеперерахованими ТВ-пакетами, будуть переведені на Київстар ТВ Преміум HD, та отримають у доступі ще більше телеканалів, а також відеобібліотеку з понад 20 000 фільмів і серіалів.

Київстар закрив шість популярних тарифів: на які пакети послуг переводять абонентів

Крім того, нові абоненти даних тарифів отримають знижку у 40% на оплату послуг до 31.12.2023 року. Таким чином, з урахуванням знижки вартість пакету Преміум HD до кінця 2023 року складатиме всього 120 грн/міс (денна плата — 7 грн), далі плата буде стандартною — 200 грн/міс (денна плата — 10 грн).

Щоб підключити тариф Київстар ТВ Преміум HD, потрібно набрати короткий номер *461#, або зайти в мобільний додаток "Мій Київстар".

Оплата за тарифом відбувається щомісяця 1 числа. Якщо абоненти не встигають вчасно поповнити рахунок, Київстар може надати їм 7 днів безкоштовних послуг, а після поповнення зняти гроші за ці дні. Замовити таку опцію можна у мобільному додатку "Мій Київстар".

Нагадаємо, Київстар, Vodafone та lifecell надали безкоштовний зв'язок абонентам на Херсонщині, які постраждали після підриву Каховської ГЕС.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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