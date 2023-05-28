Київстар змінить умови в шести популярних тарифах з 1 червня

Київстар з 1 червня збільшить кількість послуг для абонентів тарифів лінійки LOVE UA. Зміни торкнуться контрактних та бізнес-абонентів мобільного оператора.

Абоненти інших тарифів мобільного оператора за бажанням також можуть підключити один із пакетів даної лінійки послуг до 31 травня 2023 року.

Зміни торкнуться тарифів LOVE UA Світло. Контракт, LOVE UA Пісня. Контракт, LOVE UA Сила. Контракт. Також зміняться назви та наповнення тарифних планів ВАШ Комфорт та ВАШ Безлім.

Які зміни чекають на абонентів Київстар з 1 червня

Тариф ВАШ Комфорт змінить назву на LOVE UA Рух. Контракт. Абоненти цього тарифу отримають додаткові 50 хв для дзвінків на інші мережі, ще 40 ГБ для інтернету без обмеження швидкості та оновлення умов послуги "Роумінг як вдома";

тариф ВАШ Безлім змінить назву на LOVE UA Успіх. Контракт та отримає оновлення умов послуги Роумінг як вдома.

Крім того, з червня стануть недоступними для підключення тарифні пропозиції, які втратили свою актуальність. Це контрактний тариф LOVE UA (з 1 червня), тарифи Ваш вибір та ВАШ Оптимум (з 5 червня), а також тарифи Ваш вибір, LOVE UA. Бізнес та ВАШ Оптимум (з 1 червня).

С 1 июня абонентам, пользующихся предложениями с неактуальным объемом услуг, будет предложено перейти на более новые и более сбалансированные тарифы с дополнительной возможностью подключения необходимого объема услуг благодаря Суперсилам. Они получат, в частности, дополнительные минуты для звонков на номера других операторов.

Эти изменения будут касаться небольшого количества контрактных абонентов, для которых условия пользования услугами не изменялись уже более 2 лет (тарифы Smart Регион, Простой, Киевстар 4G Extra+, Киевстар 4G Ultra, Smart Premium). Также изменятся некоторые условия для абонентов тарифов Киевстар Навсегда и Ваш Регион.

Все абоненты Киевстар, у которых изменятся условия тарифных планов, получат SMS-сообщения со всеми подробностями не менее чем за 7 дней до изменений. Узнать больше информации по своему тарифу можно по короткому номеру 477*9.

Ранее сообщалось, что Киевстар с 16 мая запустил обновленные тарифы в линейке LOVE UA с патриотическими названиями.