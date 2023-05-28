Київстар змінить умови в шести популярних тарифах з 1 червня

Київстар з 1 червня збільшить кількість послуг для абонентів тарифів лінійки LOVE UA. Зміни торкнуться контрактних та бізнес-абонентів мобільного оператора.

Київстар змінить умови в шести популярних тарифах: що чекає на абонентів з 1 червня

Абоненти інших тарифів мобільного оператора за бажанням також можуть підключити один із пакетів даної лінійки послуг до 31 травня 2023 року.

Зміни торкнуться тарифів LOVE UA Світло. Контракт, LOVE UA Пісня. Контракт, LOVE UA Сила. Контракт. Також зміняться назви та наповнення тарифних планів ВАШ Комфорт та ВАШ Безлім.

Які зміни чекають на абонентів Київстар з 1 червня

  • Тариф ВАШ Комфорт змінить назву на LOVE UA Рух. Контракт. Абоненти цього тарифу отримають додаткові 50 хв для дзвінків на інші мережі, ще 40 ГБ для інтернету без обмеження швидкості та оновлення умов послуги "Роумінг як вдома";
  • тариф ВАШ Безлім змінить назву на LOVE UA Успіх. Контракт та отримає оновлення умов послуги Роумінг як вдома.
Київстар змінить умови в шести популярних тарифах: що чекає на абонентів з 1 червня

Крім того, з червня стануть недоступними для підключення тарифні пропозиції, які втратили свою актуальність. Це контрактний тариф LOVE UA (з 1 червня), тарифи Ваш вибір та ВАШ Оптимум (з 5 червня), а також тарифи Ваш вибір, LOVE UA. Бізнес та ВАШ Оптимум (з 1 червня).

С 1 июня абонентам, пользующихся предложениями с неактуальным объемом услуг, будет предложено перейти на более новые и более сбалансированные тарифы с дополнительной возможностью подключения необходимого объема услуг благодаря Суперсилам. Они получат, в частности, дополнительные минуты для звонков на номера других операторов.

Эти изменения будут касаться небольшого количества контрактных абонентов, для которых условия пользования услугами не изменялись уже более 2 лет (тарифы Smart Регион, Простой, Киевстар 4G Extra+, Киевстар 4G Ultra, Smart Premium). Также изменятся некоторые условия для абонентов тарифов Киевстар Навсегда и Ваш Регион.

Все абоненты Киевстар, у которых изменятся условия тарифных планов, получат SMS-сообщения со всеми подробностями не менее чем за 7 дней до изменений. Узнать больше информации по своему тарифу можно по короткому номеру 477*9.

Ранее сообщалось, что Киевстар с 16 мая запустил обновленные тарифы в линейке LOVE UA с патриотическими названиями.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Vodafone підвищив тарифи на 30 гривеньVodafone підвищив тарифи на 30 гривень
Окупанти обмежують доступ населення до мобільного зв’язку на ХерсонщиніОкупанти обмежують доступ населення до мобільного зв’язку на Херсонщині
Київстар змінить умови в шести популярних тарифах з 1 червняКиївстар змінить умови в шести популярних тарифах з 1 червня
Блок рекламы


Похожие новости
Київстар переводить абонентів на більш вигідні тарифи до 15 травняКиївстар переводить абонентів на більш вигідні тарифи до 15 травня
Київстар збільшить кількість хвилин та гігабайтів у популярних тарифахКиївстар збільшить кількість хвилин та гігабайтів у популярних тарифах
Київстар різко знизив на 50 грн тариф на мобільний зв'язок для абонентівКиївстар різко знизив на 50 грн тариф на мобільний зв'язок для абонентів
Київстар запустив нові тарифи для низки абонентівКиївстар запустив нові тарифи для низки абонентів
Київстар оновив плату за послуги: стало відомо, за що доведеться доплатитиКиївстар оновив плату за послуги: стало відомо, за що доведеться доплатити
Київстар, Vodafone та lifecell оприлюднили недорогі тарифи для пенсіонерівКиївстар, Vodafone та lifecell оприлюднили недорогі тарифи для пенсіонерів
Київстар обмежує швидкість мобільного інтернету у безлімітних тарифахКиївстар обмежує швидкість мобільного інтернету у безлімітних тарифах
Київстар відключить SIM-картки деяких абонентів з 20 березняКиївстар відключить SIM-картки деяких абонентів з 20 березня
Київстар закликає абонентів переходити на контрактКиївстар закликає абонентів переходити на контракт
Київстар, Vodafone та lifecell підвищили тарифи у лютомуКиївстар, Vodafone та lifecell підвищили тарифи у лютому
Последние новости
Подгружаем последние новости