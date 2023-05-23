Vodafone підвищив тарифи на 30 гривень

Vodafone у травні підвищив вартість деяких своїх тарифів. Клієнти мобільного оператора обурені черговим підвищенням вартості послуг на мобільний зв'язок, про що вони активно пишуть у соціальних мережах.

Vodafone підвищив тарифи на 30 гривень: абоненти масово скаржаться у соцмережах

На сторінці Vodafone у Facebook один із клієнтів повідомив, що його тариф подорожчав на 30 гривень.

"...І знову ви підвищуєте вартість тарифу відразу на 30 грн. Чи не забагато? Коли ви вже нажеретесь?",— запитав абонент.

Vodafone підвищив тарифи на 30 гривень: абоненти масово скаржаться у соцмережах

У Vodafone відповіли на коментар, пояснивши причини такого вимушеного рішення.

"Ми змушені змінити тарифи, адже зазнаємо втрат через руйнування ворогом нашого обладнання, в рази зросли наші витрати на ремонт та встановлення нового обладнання замість знищеного. Багато де немає електрики — там наші базові станції працюють на дизельному паливі, яке зараз подорожчало вдвічі. Ми зробили все можливе, щоб ці зміни були мінімальними», - сказано у відповіді представника компанії.

Також є й інші негативні відгуки щодо підвищення тарифів. Комусь із абонентів вартість послуг підняли без попередження, а хтось обурений неодноразовим підвищенням тарифів протягом короткого періоду.

Vodafone підвищив тарифи на 30 гривень: абоненти масово скаржаться у соцмережах

Vodafone підвищив тарифи на 30 гривень: абоненти масово скаржаться у соцмережах

Оператори мобільного оператора зазначають, що вартість тарифів залежить від їхнього наповнення, а також від регіону.

З усіма тарифами абоненти мобільного оператора можуть ознайомитися на сайті Vodafone та в мобільному додатку My Vodafone.

Раніше повідомлялося, що Vodafone змінив вартість роумінгу для українців.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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