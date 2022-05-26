Киевстар в июне запустит новый тариф для украинцев

Киевстар старается обеспечить стабильную работу сети и прилагает усилия, чтобы усовершенствовать связь украинцев. Компания проанализировала запросы клиентов и создала новый тариф, который будет действовать в условиях войны.

Киевстар запускает новый военный тариф для украинцев

Киевстар анонсировал новый тарифный план LOVE UA. Он начнет действовать с 2 июня для бизнес- и контрактных клиентов. Абоненты, которые обслуживаются на условиях предоплаты, смогут подключить его с 6 июня.

В пресс-службе сохранили интригу и не раскрыли детали нового тарифа. Их представят на сайте мобильного оператора в день запуска.

Отмечено, что новый тариф будет действовать с другими тарифами линейки ВАШ, ТВОЙ, ВСЕ ВМЕСТЕ. Украинцы смогут выбрать наиболее подходящий для них вариант. Представители компании подчеркнули, что тарифы «Вкусный» и LOVE будут доступны для подключения лишь до 5 июня включительно.

Киевстар запускает новый военный тариф для украинцев

Также стало известно, что Киевстар позаботился об улучшении условий связи для бизнес-клиентов, которые пользуются определенными тарифными планами. В тарифном плане Smart Max+ отменили ограничение скорости интернета, а в тарифе Smart Max увеличили лимит дата-трафика скорости интернета до 60 ГБ в месяц - максимальной доступной в сети оператора.

Ранее стало известно, что Киевстар закроет три популярных пакета услуг: перемены ожидаются с 1 июня.


Ловіцька Леся, Тудей

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