Дия представила новую услугу для украинских бизнесменов

Популярный портал "Дия" представил новую услугу для украинских предпринимателей. Ожидается, что она значительно упростит работу бизнесменам, которым будет легче оформлять документацию.

Облегчит жизнь украинцам: в “Дие“ появилась новая услуга для бизнесменов

Ранее владельцу собственного дела нужно было много времени возиться с документами, разрешающими его деятельность. Бумажная волокита осталась в прошлом. Украинцам сообщили о создании в "Дие" "еДекларации". Услуга реализована Минцифрой совместно с Офисом эффективного регулирования BRDO и Министерством экономики.

Теперь люди, которые имеют собственное дело, могут с помощью компьютера получить сертификат, лицензию, заключение, решение, удостоверение или разрешение.

Услуга пригодится:

  • предпринимателям, которым требуется лицензия для ведения бизнеса;
  • предпринимателям, которые в связи с военным положением сменили вид деятельности и им необходима лицензия.
  • предпринимателям, у которых истек срок действия разрешительных документов до введения военного положения.
Облегчит жизнь украинцам: в “Дие“ появилась новая услуга для бизнесменов

Чтобы подать "еДекларацию" в "Дие", нужно авторизоваться на портале по ссылке https://diia.gov.ua/services/yedeklaraciya. Затем следует заполнить краткую анкету, указать место, где собираетесь работать, и выбрать документ, который нужно оформить.

Сформированную декларацию нужно подписать электронной подписью.

Ранее сообщалось, что Приватбанк предупредил своих клиентов о мошенниках, которые нашли новый способ обманывать украинцев. Злоумышленники используют приложения "Дия" и якобы предлагают государственную помощь переселенцам.


Ловіцька Леся, Тудей

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