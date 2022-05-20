lifecell запустил бесплатную услугу для украинцев

Мобильный оператор lifecell последовал примеру Vodafon и Киевстара. Компания предоставила абонентам бесплатную услугу.

Украинские мобильные операторы стараются поддерживать своих абонентов в сложный период войны с Россией . Представители компаний понимают, как важно жителям нашей страны оставаться на связи с родными. Lifecell запустил акцию, в рамках которой абоненты будут бесплатно принимать входящие звонки в 12 странах Европы. Обязательное условие – оплата своего пакета услуг.

По данным сотрудников lifecell, акция будет действовать до 31 мая в следующих странах: Эстония, Бельгия, Испания , Литва, Латвия, Люксембург, Польша , Молдова, Румыния, Франция, Словакия и Швеция.

"Каждому абоненту, у которого оплачен пакет услуг (на 4 недели, 30 дней или месяц) по тарифному плану и который находится или регистрируется в сети одной из 12 перечисленных стран, предоставляется возможность принимать входящие звонки без дополнительной платы", - уточнили в lifecell.

Напомним, до конца мая абоненты lifecell могут бесплатно использовать тарифные гигабайты, входящие в пакет услуг, не только в Украине, но и в 31 стране мира благодаря акции «Гигабайты без границ».