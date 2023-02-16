Київстар, Vodafone та lifecell підвищили тарифи у лютому

Мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell у лютому переглянули вартість своїх тарифів для абонентів. Українці обурені підвищенням цін, бо вартість абонплати для деяких зросла на 60-100 грн на місяць. Давайте розглянемо, у кого з мобільних операторів на сьогоднішній день найвигідніші тарифи на зв'язок.

Так, Vodafone з 10 лютого підвищив вартість тарифної лінійки SuperNet. Тариф SuperNet Start подорожчав зі 145 до 175 грн на місяць, SuperNet Unlim виріс у ціні на 60 грн – з 300 до 360 грн/місяць.

Користувачі лінійки Joice також змушені тепер платити більше за послуги, але вони отримали безлімітний трафік на всі соцмережі. Так, з 10 лютого абонплата за тарифом JoiceStar складає 150 грн за перший місяць користування, і далі – по 180 грн на місяць. Тариф JoicePro коштує 230 грн на місяць, а за найдорожчий тариф лінійки JoiceMax абоненти мають віддавати 300 грн щомісяця.

У компанії Vodafone пояснили рішення щодо підвищення тарифної плати зростанням собівартості послуг.

Компанія lifecell у лютому підвищує ціну на популярний тариф "Хендмейд" одразу на 40 гривень. На сьогоднішній день тариф коштує 220 грн/місяць. Також з 22 лютого зросте місячна плата за тарифом "Вільний Лайф до 325 грн. Це на 50 грн дорожче, ніж зараз.

При цьому в компанії наголосили, що постійний ремонт та закупівля обладнання після обстрілів, створення резерву батарей та генераторів на вузлові технологічні майданчики за актуальним курсом валют, а також підвищення вартості логістики та палива впливають на здатність оператора надавати послуги зв'язку. Саме тому зростання тарифів – вимушений крок при сьогоднішніх економічних реаліях.

Київстар із 1 лютого також переглянув вартість своїх тарифних планів. Зокрема, подорожчали популярні тарифи лінійок "Київстар ТВ" та "Всі разом". При цьому мобільний оператор додав до тарифних планів більше мобільного інтернету, хвилин на дзвінки, можливість відправляти SMS-повідомлення, а також більше Суперсил.

Залежно від обраного тарифу вартість місячного пакету послуг варіюватиметься від 300 до 450 грн. Перші три місяці після підключення вартість традиційно буде нижчою.

У компанії Київстар пояснили підвищення тарифів значними витратами на обладнання. Йдеться про відновлення базових станцій на деокупованих територіях, будівництво нових базових станцій, а також закупівлі генераторів та акумуляторів для роботи під час блекаутів.

Раніше повідомлялося, що Київстар скасував абонплату за популярну послугу на три місяці.