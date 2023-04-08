Київстар, Vodafone та lifecell оприлюднили недорогі тарифи для пенсіонерів

Трійка основних мобільних операторів, які функціонують в Україні, оприлюднила недорогі тарифи, що поєднують у собі прийнятну ціну та доволі ємний пакет послуг. Ці тарифи підійдуть для людей, які не готові платити за зв'язок великі гроші, проте хочуть завжди залишатися на зв'язку. Зокрема, вони будуть зручними для пенсіонерів.

Київстар, Vodafone та lifecell оприлюднили дешеві тарифи для пенсіонерів: що увійшло до пакету послуг

Про те, які тарифи можуть підійти громадянам з обмеженими доходами, і що входить до таких тарифних планів, розповіла hvylya.

Тариф "Любов до батьків" від Київстар

Вартість такого тарифу є цілком прийнятною для людей з невисоким достатком. Він коштує 125 гривень на чотири тижні. У тариф увійшов такий пакет послуг:

  • безлімітні розмови в мережі Київстар;
  • 50 хвилин для розмов з абонентами інших мереж;
  • 5 Гб мобільного інтернету;
  • 50 SMS по Україні;
  • можна безкоштовно підключити Київстар ТБ із пакетом "Легкий", щоби мати можливість дивитися 130 телеканалів.
Київстар, Vodafone та lifecell оприлюднили дешеві тарифи для пенсіонерів: що увійшло до пакету послуг

Тариф Vodafone SuperNet Turbo

Порівняно з тарифом від Київстар у Vodafone вартість тарифу для пенсіонерів дещо вища – 165 гривень за 4 тижні. Зате й пакет послуг у нього більш вагомий. Зокрема, до тарифу входять:

  • безлімітні дзвінки у мережі Vodafone;
  • 800 хвилин на дзвінки по всій Україні на номери інших мобільних операторів;
  • 50 SMS по всій Україні;
  • безлімітний мобільний інтернет.

Тариф "Просто лайф" від lifecell

Що стосується ціни, то тут тариф від lifecell поза конкуренцією. Він коштує лише 90 гривень на 4 тижні. У пакет послуг водять:

  • безлімітні дзвінки у мережі lifecell;
  • 300 хвилин на номери інших операторів;
  • 8 Гб мобільного інтернету;
  • необмежений доступ до програми "Дія";
  • якщо сплатити користування цим тарифом на 12 місяців авансом, то можна отримати знижку 15%.

Таким чином, кожен із цих тарифів привабливий по-своєму. І найголовніше: за цілком прийнятну ціну можна отримати не лише можливість необмежено спілкуватись у своїй мережі, а й зв'язуватися в месенджерах та отримувати потрібну інформацію з інтернету.

Нагадаємо, абоненти Київстар скаржаться, що оператор обмежує їм швидкість інтернету у безлімітних тарифах.


Марченко Любов, Тудей





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