WhatsApp с 15 июня запускает новую функцию: чем она удобна

WhatsApp становится все более востребованным мессенджером в Украине. Стало известно, что руководство компании наконец запускает функцию, которую пользователи ждали год.

WhatsApp с 15 июня запускает новую функцию: чем она удобна

WhatsApp в мире активно используют более 2,4 млрд человек. С помощью мессенджера можно звонить и писать близким и коллегам, общаться в групповых чатах совершенно бесплатно. С 15 июня всем пользователям станет доступна новая функция. Ее многие ждали год - с момента появления доступа к новым API операционных систем Android и iOS.

Разработчики приложения только сейчас обратили внимание на необходимость режима "Не беспокоить". Он позволяет не выключать телефон в ночное время, чтобы ограничить звонки и сообщения. При активации новой функции, все уведомления будут скрыты.

Если такая настройка включена на телефоне, все входящие вызовы будут помечены. Пользователь увидит, почему он пропустил звонок.

WhatsApp с 15 июня запускает новую функцию: чем она удобна

В ближайшие полтора месяца создатели WhatsApp планируют внедрить и еще одну возможность. Пользователи будут проинформированы в месссенджере, что у собеседника включен режим "Не беспокоить" - как это доступно в Skype. Люди смогут лучше понимать, могут ли обратиться к пользователю или нужно подождать более удобного момента. Тем более что он все равно не получит сообщение, выбрав соответствующий режим.

Ранее стало известно, что WhatsApp добавил функцию, которую пользователи ждали целых 13 лет – с момента запуска мессенджера.


Ловіцька Леся, Тудей





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