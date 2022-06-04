WhatsApp добавил новую функцию: пользователи ждали ее 13 лет

Популярный американский сервис обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи WhatsApp разработал новую функцию. Пользователи ожидали ее с момента выпуска первой версии мессенджера в 2009 году.

В WhatsApp наконец можно будет редактировать сообщения. Ранее у интернет-пользователей была только возможность отправить или удалить послания. Примечательно, что функция "удалить у всех" доступна на протяжении трех часов. По истечении этого времени это можно сделать только "у себя".

Разработчики представили функцию редактирования сообщений, которая позволяет быстро вносить правки в беседе с одним человеком или в группе. Такой возможностью можно воспользоваться, нажав вкладку "Редактировать".

Стало известно, что новая функция пока еще тестируется в WhatsApp. Поэтому она доступна участникам бета-тестирования программного обеспечения базе iOS и Android. Все остальные пока не могут ее использовать.

Пользователи 13 лет ждали появления полезной и, казалось бы, такой очевидной функции. Новшество пригодится украинцам, которые все чаще отдают предпочтение WhatsApp перед другими мессенджерами. Многие хотят оперативно исправить возможные ошибки в сообщении уже после отправки, но пока адресат его не получил. В противном случае можно попасть в неприятную ситуацию.

Исправлять сообщения можно будет не всегда, а на протяжении трех часов после отправки. После этого доступ к редактированию окажется закрытым.

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